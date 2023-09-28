新店裕隆城今天開幕 中秋三天連假恐大塞車

位於新北新店裕隆城今天正式開幕，一周試營運來引爆熱潮，大量人車潮湧入使交通大打結，已經讓周圍交通成為居民夢魘，接下來3天中秋連假和下周四天國慶假期，勢必引來更多前往嘗鮮的民眾。新北市交通局表示，已依業者依交通維持計畫增派義交疏導，同時在捷運大坪林站增開接駁車，新店警分局表示，會加強周邊交通疏導及違規車輛勸導與取締，同時呼籲民眾搭大眾運輸是最好的選擇。

新店「裕隆城」昨天正式開幕，新北義交在豔陽下忙著疏導交通，「這問題應該無解」，義交中隊長曲守治說，裕隆城周邊各路口共派駐廿四名義交從上午值勤到晚上十時疏導交通，有的以交通錐區隔動線，中興路三段則以紐澤西護欄區隔車道，擴充人行道空間，交通維持計畫趕不上變化，因為GOOGLE 地圖導航引導欲進入商場停車場的駕駛，從品牌路與中興路進入，與停車場入口的品牌路、寶中路口逆向，導致動線大亂，讓開車前往遇到塞車民眾更是心浮氣躁易遷怒，且又碰到中秋連假、國慶假期將是一場嚴重考驗。

裕隆城表示，YES!LIFE裕隆城昨盛大開幕，順應中秋連假，將有熱烈進店人潮，為鼓勵民眾多加運用大眾運輸工具，連假期間將加開免費接駁車班次，從每15分鐘1班車，縮短為5分鐘1班，讓候車民眾搭乘更順利；裕隆城體貼開車族群，隨時啟動停車滿場分流機制，加派義交人力指引車輛至周邊公民營停車場；友善行人部份則是設定人車分流護欄讓週邊行進路線增添安全功能；此外，新北巿交通局因應裕隆城交通狀況積極規畫中興路與寶橋路口至低碳停車場前新增綠色舖面以及中興路與寶橋路人行道舖面改善工程，裕隆城攜手新北巿交通局推動各項交維應變措施，期能讓顧客連假前來裕隆城能有愉快購物體驗。