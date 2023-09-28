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中秋疏運 王國材建議短途走省道、台高鐵民航彈性調整

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部長王國材今建議長途民眾走國道1號、3號和西濱，短途旅客則建議走省道。記者黃寅／攝影
交通部長王國材今建議長途民眾走國道1號、3號和西濱，短途旅客則建議走省道。記者黃寅／攝影

中秋節連假民眾返鄉和出遊交通是大問題，交通部長王國材今建議長途民眾走國道1號、3號和西濱，短途旅客則建議走省道，並透高公局1968查詢合適出遊時機，呼籲民眾依照「空間、時間分流」，維持交通順暢。

中秋節連假明天開始，王國材上午到台中市視察交通建設受訪時說，中秋節估計會有6成返家人潮，4成則是觀光，高速公路局已有妥善規畫。除了國道1號和國道3號外，台61線西濱快速道路也已完成，希望南北向路線可以用西濱快速道路來做妥善替代。

他說，高速公路局對於匝道儀控及現場緊急應變，包括車禍的緊急應變已鋪設完成，一有狀況可用最快時間排除。呼籲大家遵守國一、國三、台61線進行空間的分散。時間的分散高公局也有規畫，民眾可透過1968查詢什麼時候出發比較好，可以進行時間分散，這樣交通應該會比較順暢。

另外，要避免短途和長途遊客用路衝突，希望短途旅客盡量走省道，和國道1號與國道3號分流。另外，台鐵和國內民航都會加班次，也會視人流狀況彈性調整，像高鐵的自由座也會調整、民航會放大機型、台鐵也會伺機加班，會盡最大努力，讓中秋疏運順暢。

中秋節 國道 王國材

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