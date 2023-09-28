500盤2023／【創新概念獎】Curious Table

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布。除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎。

打破人們對素食料理的刻板印象，「Curious」以當代精緻法料技法，悉心演繹台灣當季頂鮮蔬食，透過每季不同主題的無肉菜單，在兼具料理美學與風味平衡的表現下，讓創新概念蔬食也能躍上fine dining，展現出不同以往的素食風貌。

過去擁有深厚中菜基礎的行政主廚徐兆麟，突破個人詮釋料理的既有框架，讓Curious改以西餐烹調脈絡演繹高端蔬食，使每道菜餚都能化身成一個故事，令風味不只是轉瞬即逝的餐食享受，也能成為提取美好生活的料理體驗。謙和有禮的徐兆麟領獎時亦誠摯地表示，「真的是蠻意外得到這個獎的，謝謝大家！很榮幸可以來到500盤。」

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

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主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

【第三屆 500盤2023】特別報導

● 第三屆500盤官網｜首份台灣人觀點的美食評鑑

● 【第三屆 500盤2023】完整得獎名單

● 【第三屆 500盤2023】：12大特別獎

● 【第三屆 500盤2023】：50個評審的美食故事

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