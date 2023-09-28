國道車潮已湧現！傍晚多處路段紫爆 時速不到20公里

明天就是中秋連假，今天傍晚國道路段已湧現車潮，加上下班通勤車潮，不少路段出現紫爆，北部地區國3中和-土城、新店-安坑南向路段、國1機場系統-中壢服務區南向路段、國1圓山-內湖段、高架汐止端-東湖南向路段、國3南港-南港系統南向路段時速均不到20公里。

根據高速公路局1968路況監測，今天傍晚北部地區國3中和-土城、新店-安坑南向路段時速僅19公里，國1機場系統-中壢服務區南向路段時速僅17公里，國1圓山-內湖段、高架汐止端-東湖南向路段時速皆不到10公里，國3南港-南港系統南向路段時速僅16公里；中部地區國3龍井-和美南向路段時速僅38公里；南部地區國1仁德南向路段時速僅19公里。

高公局預估，明天北部地區國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西早上6點就會有車流湧現；國5南向南港系統至頭城路段預計清晨5點起一路塞到下午4點左右。