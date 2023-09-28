中秋連假首日國5恐清晨5點開始塞 各區地雷路段一次看

明天是中秋連假首日，高速公路局預估，首日國道南向交通量皆可達70百萬車公里，為平日1.6倍。其中，北部地區國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西早上6點就會有車流湧現；國5南向南港系統至頭城路段預計清晨5點起一路塞到下午4點左右。

路況預報員張譽耀表示，今天截至下午3點國道全線交通量約58.1百萬車公里，預估全天交通量為116百萬車公里，國5南向雪隧通過量截至下午3點為1萬9141輛次，較去年同期減少10%。今天下午北部地區在國3南向三鶯路段有車多情形；中部地區國1南向埔鹽系統有事故發生，排解後車流已恢復正常，其餘路段皆正常；南部地區及國5南向整體路況也大致正常。

張譽耀指出，明天中秋連假首日，預估北部地區國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西早上6點就會有車流湧現，持續到下午4、5點後紓解；國1北向圓山至大華系統預計中午會有車多情形；國5南向南港系統至頭城路段預計清晨5點起一路塞到下午4點左右。

他表示，中部地區國1南向彰化至埔鹽系統預計上午8點至下午3點有車多情形；國3南向快官至霧峰系統從早上9點到下午1點是車流較多時段。南部地區國10東向鼎金至燕巢系統在中午是車流較集中時段；國10西向仁武至左營端則集中在傍晚4點至6點時段。

高公局表示，初判中秋節連假主要為返鄉及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第3日以北向車流為主。因應部分路段車流壅塞，將實施高乘載管制，實施時段路段為9月29日6至12時國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；9月30日至10月1日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。