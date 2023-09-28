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護理人力專區上架 常態性多元對話獲建設性建議

中央社／ 台北28日電

行政院會通過訂定醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫，但醫護界並不買單，衛福部「護理人力專區」今天上架，希望透過常態性多元對話，取得建設性建議，改善護理職場

為解決護理人力荒，行政院會今天通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫，盼2030年增加至少6.7萬名護理人力；計畫每年所需經費約新台幣180億元。

今天上架的「護理人力規劃」網頁，更分為3大區域，包含政策溝通、護理人力監測及QA專區等，衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳今天下午告訴中央社記者，因為考量護理人力將近19萬人，職業光譜很廣，不僅北中南東地區需求不一樣，甚至是同一家醫院不同層級也不盡相同。

蔡淑鳳說，護理職場改善是所有人一致目的，需要更多人參與，如果僅有個人意見被聽見非常可惜，也不希望彼此訊息不完整或不正確訊息一直傳，希望資訊充分掌握，整合相關資訊，了解職場環境，透過更多元對話，提出建設性建議。

至於護理人員夜班費獎勵重點，蔡淑鳳解釋，已調查各醫院夜班費狀況，醫院不可以因原本的夜班費獎勵方式，將政府外加獎勵費用稀釋，更強調這些額外的夜班獎金都會直接匯給護理師。

蔡淑鳳表示，增加夜班費獎勵，是希望改善三班護病比，現階段最大問題是夜班沒人，護病比很高，當提供額外獎金，每個人不同需求，各取所需，不會造成白班對立。

護病比 職場 行政院

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