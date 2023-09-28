中秋出遊潮湧現 雙鐵估單日最高恐破百萬人次

明天起迎接中秋連假，交通疏運上緊發條，行政院長陳建仁今視察松山機場、雙鐵疏運情況。他說，台鐵預估單日最高運量75萬人次、高鐵預估單日最高運量30萬人次，而航班疏運則肩負離島鄉親返家任務，疏運工作繁重，相關單位犧牲假期執勤，感謝同仁盡心盡力。

陳建仁今天下午陸續赴台北國際航空站、台北車站聯合防災中心，分別視察松山機場、台鐵及高鐵連假疏運辦理情況。

對於中秋連假航空疏運計畫，交通部民航局長林國顯報告指出，今天至10月2日合計5天疏運期，預計今天至明日為提前返鄉離島的尖峰時段，提早返回上課、工作崗位往本島尖峰則在周日至周一。

針對國內航線運能規畫，林國顯說，5天疏運期合計提供10萬5336個座位數，包括離島班機9萬9316個座位數、本島班機6020個座位數，預估載客率84%。

他強調，疏運工作重要以飛安為先，為了順暢疏運，已協調航空公司加班及調度大型機、協調航港局增開船班，以及協調國防部派遣軍機。另外，密切監控天氣狀況。

林國顯說，除了協調各單位投入整備，民航局、飛航服務總台及各航空站主管坐鎮，指派專人輪值，並由民航局、國防部、航空站、航空公司及離島政府通力合作，完成疏運任務。

陳建仁致詞表示，明天起，迎接中秋三日連假，國人闔家相聚時刻，航空運輸對離島民眾來說，格外重要；為了做好疏運工作，感謝交通部提早工作，協調航空公司加班因應，並調派國際線中型機加班支援。

陳建仁說，相信疏運工作做得順暢，離島鄉親都能放心返家歡聚，感謝包括民間單位在內等，齊心協力，犧牲假期執勤待命，堅守崗位，真是「犧牲小我，完成大我」，祝福大家假期愉快。

隨後，陳建仁前往台北車站聯合防災中心，視察台鐵及高鐵連假疏運辦理。他提到，台鐵肩負環島路網、高鐵則是西部重要運輸工具，是國人倚重的交通工具，雙鐵肩負重要運輸任務，尤其適逢連假期間。