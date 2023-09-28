500盤2023／晶華軒獲「台灣食材獎」傳遞台灣好滋味

台灣食材獎

晶華軒

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布。除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎。

「謝謝500盤，讓大家看見更多台灣美食，以及努力的廚師們。」擁有逾30年粵菜經驗的台北晶華中餐廚藝總監鄔海明，上台領獎充滿感謝。「也感謝董事長、營運長，不管從人力或是成本，都是無限的大力支持」。另外，主廚也感謝團隊，「領獎的是我，工作的是他們」。

「晶華軒」廚藝團隊陣容堅強，鄔海明多年來持續積極探訪各種台灣在地好食材，讓每道菜品都傳遞出粵菜的經典好滋味與台灣食材的至美風土，透過精湛廚藝展現出台灣優異農牧漁產的鮮活魅力。

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司