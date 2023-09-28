快訊

亞運圍棋／陸媒納悶「誰啊？」 許皓鋐黑馬奪金夢想擊敗最強棋手

北市男煎荷包蛋驚見「黑液體壞蛋」 急錄影蒐證喊：不怕政府查

HPV不限女性 台灣癌症基金會：也會衝擊男性健康

中央社／ 台北28日電

調查指出，家長較擔心女孩感染人類乳突病毒（HPV）。台灣癌症基金會以國際研究提醒，感染HPV機率男高於女，病毒對男性健康也會帶來衝擊。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天在衛教記者會上說明今年4月進行的這項網路調查結果，共調查1000名家長（家中至少有1名小學五年級到國中三年級間男孩）對HPV的認知。

調查結果發現，有47%家長認為女孩有高風險受到HPV病毒感染，卻只有7%認為兒子有高風險受感染；30%家長認為女兒得到HPV感染很嚴重，18%覺得兒子感染HPV很嚴重；35%家長會擔心女兒得到HPV感染，擔心兒子的則有17%。

蔡麗娟指出，52%家長認為女兒有必要施打HPV疫苗，只有24%認為兒子也需要施打；但對HPV以外的流感、水痘、肺炎鏈球菌等其他流行病，家長對兒女感染風險認知不像HPV這樣有明顯差異；76%家長知道HPV疫苗可以預防子宮頸癌，對於預防頭頸癌、肛門癌的認知則低於5成。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，今年刊於「刺胳針全球衛生期刊」（Lancet Global Health）的論文，彙整1995到2022年間65份文獻，分析35國、共4萬4769名15歲以上男性發現，預估15歲以上男性，每3名就有1名感染至少1種HPV類型，每5名就有1名感染1種或多種高致癌型別的HPV。

李秉穎指出，HPV感染非女性限定疾病，也不只與子宮頸癌相關。研究發現男性一生感染HPV的機率逾9成，高於女性的8成3；以高致癌風險HPV 16型來看，男性感染後產生抗體的比例明顯低於女性，顯示HPV對男性帶來的健康衝擊不亞於女性，為了完整防護，男性也應接種HPV疫苗。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副祕書長廖立人指出，根據2020癌症登記資料，頭頸癌是台灣男性發生率第3名的癌症，其風險因子除了香菸、檳榔及酒外，頭頸癌中的口咽癌，則有30%與HPV感染相關。近年頭頸癌發生率隨國人抽菸嚼檳榔比例下降趨緩，其中口咽癌發生率卻持續上升，HPV感染問題不容小覷。

癌症

延伸閱讀

兒醫滿床非新鮮事 李秉穎：免疫負債緩解「再2年」

僅1成家長認為男孩染HPV風險高 李秉穎：男性反是弱者

XBB疫苗開打！不是左流右肺 專家建議公費疫苗這樣打

李秉穎：高端疫苗清白待WHO團結試驗結果驗證

相關新聞

國道車潮已湧現！傍晚多處路段紫爆 時速不到20公里

明天就是中秋連假，今天傍晚國道路段已湧現車潮，加上下班通勤車潮，不少路段出現紫爆，北部地區國3中和-土城、新店-安坑南向...

午後雷雨來了！6縣市豪雨、大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署針對台南等6縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊及淹水

拚2030補5.5萬人力缺口 政院推護理師大夜班月收增2萬

行政院今通過「護理人力政策整備計畫」，力求在2030年前補齊至少5.5萬的護理人力缺口，預估該計畫若全面實施，每年經費將...

夜班護師加薪 工會轟「再次惹毛人」釀對立 誰上白班？

媒體報導，行政院擬替夜班護理師加薪，小夜班、大夜班護理人員，每班加薪400元到1000元不等，經費來源源自健保總額，且夜...

中秋賞月 氣象署：大台北、東半部要在雲縫中找找

明天起三天中秋節連假，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看...

看護沒病也要自費吃藥預防流感？ 高榮台南分院：誤會

高雄榮總台南分院透過民間公司聘僱照服員協助醫護照料病患。照服員家屬向記者投訴，院方以預防流感要求「沒有症狀的也須自費吃抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦