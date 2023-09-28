HPV不限女性 台灣癌症基金會：也會衝擊男性健康

調查指出，家長較擔心女孩感染人類乳突病毒（HPV）。台灣癌症基金會以國際研究提醒，感染HPV機率男高於女，病毒對男性健康也會帶來衝擊。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天在衛教記者會上說明今年4月進行的這項網路調查結果，共調查1000名家長（家中至少有1名小學五年級到國中三年級間男孩）對HPV的認知。

調查結果發現，有47%家長認為女孩有高風險受到HPV病毒感染，卻只有7%認為兒子有高風險受感染；30%家長認為女兒得到HPV感染很嚴重，18%覺得兒子感染HPV很嚴重；35%家長會擔心女兒得到HPV感染，擔心兒子的則有17%。

蔡麗娟指出，52%家長認為女兒有必要施打HPV疫苗，只有24%認為兒子也需要施打；但對HPV以外的流感、水痘、肺炎鏈球菌等其他流行病，家長對兒女感染風險認知不像HPV這樣有明顯差異；76%家長知道HPV疫苗可以預防子宮頸癌，對於預防頭頸癌、肛門癌的認知則低於5成。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，今年刊於「刺胳針全球衛生期刊」（Lancet Global Health）的論文，彙整1995到2022年間65份文獻，分析35國、共4萬4769名15歲以上男性發現，預估15歲以上男性，每3名就有1名感染至少1種HPV類型，每5名就有1名感染1種或多種高致癌型別的HPV。

李秉穎指出，HPV感染非女性限定疾病，也不只與子宮頸癌相關。研究發現男性一生感染HPV的機率逾9成，高於女性的8成3；以高致癌風險HPV 16型來看，男性感染後產生抗體的比例明顯低於女性，顯示HPV對男性帶來的健康衝擊不亞於女性，為了完整防護，男性也應接種HPV疫苗。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副祕書長廖立人指出，根據2020癌症登記資料，頭頸癌是台灣男性發生率第3名的癌症，其風險因子除了香菸、檳榔及酒外，頭頸癌中的口咽癌，則有30%與HPV感染相關。近年頭頸癌發生率隨國人抽菸嚼檳榔比例下降趨緩，其中口咽癌發生率卻持續上升，HPV感染問題不容小覷。