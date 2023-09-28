蘇柏文投入衛福部桃園醫院多元性別友善身心共照門診

國人近年因工作壓力、情感、家庭、學業等不同因素下，心理產生衝擊，壓力長期未能及時紓解，身體健康甚至亮起紅燈，為了協助民眾走出壓力，衛福部桃園醫院10月起，增設多元性別友善身心共照門診，由精神科蘇柏文醫師看診，守護民眾健康。

蘇柏文醫師表示，心理壓力過大，輕者可能出現心悸、暈眩、胃痛、腹瀉、頭痛等症狀，嚴重者甚至影響正常生活或人際互動，或以酒精等迴避壓力帶來的不適。許多人會將說不出口的情緒或焦慮，用身體病痛的方式展現；有些人則是身體疾病，導致自我無價值感或憂鬱情緒，需要專業人員成為民眾的樹洞，為心裡話找到出口，身心症狀才能緩解。

蘇柏文指出，國外研究顯示多元性別民眾擔心受到偏見歧視，較可能出現憂鬱、自殺、物質使用，這與性少數族群壓力有關，多元性別友善門診便是期待讓就診民眾在安全的環境訴說生活中的困境，一同探索未來更多的可能。

桃園醫院精神科主任王紹丞醫師說，新加入桃醫團隊的蘇柏文醫師，先前在桃園市政府衛生局服務，致力推動各項心理健康工作，協助成立八德、中路等社區心理衛生中心，督導社會安全網，完成階段性任務後，決定再投入臨床服務行列，加入桃園醫院精神科團隊。