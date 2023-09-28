全班25人只剩4人到課？ 醫一聽驚呆急呼籲：快來打疫苗
秋冬將至，各類病毒正蠢蠢欲動，不少大人、小孩在近期都接連中鏢。小兒科醫生陳信宏於臉書粉專「陳信宏小兒科診所」表示，最近有位阿嬤帶著孫子來看診，快篩後確定是A型流感。不料，阿嬤卻分享孫子班上的誇張疫情消息，讓陳信宏忍不住發文呼籲「快來打流感疫苗」。
陳信宏表示，近日有位阿嬤帶著孫子來看診，快篩後確定孩子是A型流感。他說明，阿嬤向他透露「班上25個同學，今天只有4個去上學，今天下課換孫子發燒，帶來看診，被確診為A型流感，明天班上可能只剩3個同學上學」。此一誇張的疫情消息讓陳信宏目瞪口呆，忍不住發文呼籲「快來打流感疫苗」。
全台10月2日起開打公費流感、肺炎鏈球菌疫苗，第一階段對象包含65歲以上長者、學齡前幼兒、國小至高中職或五專一至三年級學生、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段則從11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。
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