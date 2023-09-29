便祕、失眠是因體內毒素過高？出現八大徵兆記得幫身體排毒！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「身體毒素過高徵兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的體內毒素過高徵兆排行。

身體內的各個器官24小時都在替我們排毒，然而這樣不間斷地運轉下來，器官們也累積了不少毒素；當它們無法負荷這些毒素的時候，身體就會開始出現一些徵兆來警示我們，那麼究竟有哪些症狀是在暗示我們體內毒素過高了呢？

「便祕」造成毒素長期囤積在體內 毒素積累於心臟導致「失眠」睡不好 ▲ 網友熱議身體毒素高八大徵兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「身體毒素過高徵兆」相關的話題討論，可以發現由於排便是人體排毒非常重要的方法，因此若是有「便祕」的狀況，導致毒素延長停留在體內的時間，日積月累下來身體就會累積許多毒素。

專家指出「腸胃病變、肛門病變與內分泌失調，都有可能造成便祕，藥物也有會類似的副作用」，提醒有排便問題的民眾，應多加留意自己是否患有以上的疾病，也建議可以食用白蘿蔔等有助於排便的食物，以改善便秘問題。

而「失眠」、「心悸」、「胸悶/胸口刺痛」則是心臟毒素過高的徵兆，因心臟處於不斷運轉的狀態，當毒素留在心臟內且無法排除時，就會影響睡眠；胸悶或胸口刺痛的原因則可能是毒素讓心臟出現瘀血所造成的不適。中醫師表示「心臟最佳的排毒時間為上午11點至下午1點」，推薦可以在這段時間多吃黑芝麻、蓮子等護心、排毒的食材。

此外，「肥胖」原先就是一種代謝性的疾病，醫師就說明「脂肪多的肥胖者，代表隱藏在身體內的毒素也比一般人高」，加上如果他們還偏好高熱量的油炸類食品，更容易在新陳代謝的過程中產生毒素，增加體內隱藏毒素的囤積。

特別是自身體重超過標準體重20%、BMI大於24，或男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分的族群，就需特別小心自己有可能會因為肥胖讓毒素損害健康。

現代人生活壓力大，且飲食、作息又不正常，再加上環境中充斥的各種毒素，造成我們的體內多少都有毒素的積累，大家不妨參考以上的徵兆排行，來檢視身體是否正發出毒素過高的警訊，並提醒若是不適症狀太過嚴重，還是要尋求醫療機構的協助，避免拖延使病情加重，祝福大家都能健健康康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「身體毒素過高徵兆」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/13，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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