太魯閣號事故中負傷救人 國小師45歲喜獲試管寶寶

2年前太魯閣號列車出軌意外，李姓小學老師在最嚴重的第8號車廂，勇於救人的她受傷被迫中斷備孕計畫，負傷約1年後，她拄著拐杖，接受人工生殖，45歲順利圓夢生子。

求子心切的李老師，39歲那年已經歷2次試管失敗及1次自然流產。2021年4月2日上午9時28分，1場意外再次讓試管計畫被迫暫停，北迴線太魯閣號列車出軌，造成49人罹難和213人輕重傷，是台鐵近60年最嚴重的意外事故，李老師所在的車廂裡僅不到一半的人倖存。

事發當下，李老師因劇烈撞擊導致腿部骨折斷裂，雖然疼痛難耐，但她發現身邊有1名小女孩受困，或許是出於身為老師的使命，以及對孩子的寵愛，她不顧自身傷勢，奮力推開座椅讓小女孩得以逃生。李老師獲救後，身體與精神的傷痛不曾澆熄對孩子的渴望。

意外發生不到1年，李老師便拄著拐杖踏入台北生殖中心，準備新1輪試管療程，取卵5次，共取42顆卵、獲得11顆囊胚，在醫療團隊努力下，1次植入成功，終於在45歲喜獲麟兒。李老師感動地分享，意外發生，讓她感受到人生無常，希望用正向的教育理念教養孩子。

台北生殖中心近日透過新聞稿分享李老師的故事，台北生殖中心醫師曾啟瑞說，卵少、染色體異常與流產機率高是高齡產婦頭號危機。根據統計，超過40歲女性每10顆成熟卵平均僅2成活產率，如半年自然受孕未果，應積極尋求不孕症醫師協助，打造高齡產婦懷孕策略。