陳建仁視察國道疏運：短途別上國道、長途可改走台61

行政院長陳建仁今視察中秋節連假國道疏運。陳說，明起中秋節3天連假，呼籲國人多搭乘大眾運輸工具，若自駕長途可走台61線，短途則盡量走替代道路勿上國道，並下載1968APP，除有即時路況，還有天氣訊息供用路人參考。

陳建仁今下午赴交通部高公局視察國道疏運，他說明起是中秋節3天連假，是返鄉過節、出外旅遊重要節日，預估明天是往南高峰期，後天收假則為往北的車流，交通部疏運系統已有充分準備，呼籲國人搭乘大眾運輸工具，提醒大家使用國道走長途車程時可走台61線，短途盡量不要上國道，並下載1968APP，除有即時路況，還有天氣讓用路人參考。

交通部政務次長陳彥伯表示，不管是國道、省道還是海空運，交通部都有疏通計畫，透過過往etc資料分析，看何時是出運高峰，分流採3方向分流，包含時間、空間及車種。時間分流部分，因過去春節、端午、中秋連假返鄉車潮多，走西部建議提早至上午6點、或是延後至中午12點後返鄉，另外宜花東上路時間需再提早至5點。