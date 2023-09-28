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亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

準備迎接中秋連假 往返桃園新竹走這比較不塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
明起將展開為期3天中秋假期，交通部公路局北區養護工程分局預估，明國道北部路段上午6時開始、台61西濱上午7時開始會有南下車潮。圖／公路局北區養護工程分局提供
明起將展開為期3天中秋假期，交通部公路局北區養護工程分局預估，明國道北部路段上午6時開始、台61西濱上午7時開始會有南下車潮。圖／公路局北區養護工程分局提供

明起將展開為期3天中秋假期，交通部公路局北區養護工程分局預估，明國道北部路段上午6時開始、台61西濱上午7時開始會有南下車潮；另北返車潮會在收假日10月1日，約下午2時起在國道北上路段，台61線新竹路段都將出現較大車流，將持續到夜間9時以後。

連續假期台北、新竹間的短程交通，用路人可以利用台61線作為替代道路，往返桃園及新竹間用路人，則可以台31線及台1線作為國道替代道路。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於明上午5時至12時封閉南下入口匝道，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

公路局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段，隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所顯示交通管制及訊息；可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035隨時查詢最新路況。

國道 新竹

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