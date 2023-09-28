政院三班護病比等策略 醫界：力道不足、來源不對

台灣醫務管理學會等醫界團體今天表示，行政院會通過訂定醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫，「力道不足、來源不對」，將對其他醫事人員造成相對剝奪感，籲重新審視。

為解決護理人力荒，行政院會今天通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫，盼2030年增加至少6.7萬名護理人力；計畫每年所需經費約新台幣180億元。

消息一出引發各界討論，台灣醫院協會、台灣醫務管理學會、台灣私立醫療院所協會及台灣社區醫院協會等4大醫界團體下午透過新聞稿表達反對立場指出，這次所提獎勵重點，有2大問題：「力道不足、來源不對」，的確容易引發爭議。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁下午接受媒體聯訪表示，應該以護理師為中心去思考整體薪資架構。

洪子仁表示，事實上護理人員不論白班、夜班人員都一樣的辛勞，要解決國內護理荒的執業問題，應參考國內住院醫師政策或日本針對高離職率區域，一視同仁編列護理人員固定獎勵津貼，予以加薪，以吸引護理人員願意「留任」及「回任」醫療職場。

他說，目前政院規劃，預計從健保總額中專款支應，然而健保支出現在已經不足，且沒有回應到世界衛生組織（WHO）倡議，政府應增加醫療投資到醫療體系，也就是以國家特別預算或公務預算支應，壓縮整體醫療資源，排擠其他給付，對其他醫事人員將造成相對剝奪感。

4大團體喊話，期盼政府能以專業及高度智慧，重新審視，通盤考慮下根本解決問題，給予全體護理師及醫療人員一個友善職場環境，造福國人。