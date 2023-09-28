中秋賞月看過來！ 全台各地賞月指數一張圖告訴你

明起三天中秋節連假，不少人下午陸續返鄉與家人團聚，或準備烤肉賞月過節了。天氣風險公司臉書粉專下午貼出明天中秋節賞月指數。指數最高為西半部，包括桃竹苗、中彰投及雲嘉南地區，指數最低的則是北海岸東北角及宜花、蘭嶼、綠島。

天氣風險公司指出，預報資料顯示明晚西半部受水氣的影響程度減小，賞月條件也好轉。但迎風面的東北部仍然受到東方水氣影響，雲量較多、也有些降雨機會，賞月需要靠運氣，雲中望月；桃園到中部地區天氣較穩定，風力稍大。

至於周六連假第二天天氣仍然類似，天氣風險公司指出，東北風的風力稍減弱，西半部高溫略上升，到了下周日預計有一波東北季風南下，下周日到下周一收假日，東北部受東北季風以及前緣水氣影響，天氣陰雨，迎風面地形有較大雨勢發生機會。白天高溫隨著陰雨天氣下降至27-29度，有轉涼感覺，中南部白天高溫變化不明顯，但日夜溫差較大。

天氣風險公司指出，下周二到周三東北季風減弱，水氣減少，沿海空曠地區或近山低地輻射冷卻作用較明顯，清晨低溫反而比較低，有機會降到20-22度左右，明顯有涼意，下半天外出需要留意衣著。