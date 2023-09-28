響應粉紅絲帶乳癌防治活動 星宇航空迎來首架彩繪機

星宇航空首架彩繪機將於明天（29日）起至10月31日，翱翔在亞洲區域線的天空，為響應雅詩蘭黛集團2023年粉紅絲帶乳癌防治活動，星宇航空將首次在A330neo機身上彩繪別具意義的粉紅絲帶，空服員及機場運務員也將實際參與，於乳癌防治月配戴粉紅絲帶，合力擴散粉紅力量。

星宇航空表示，繼去年以燈光渲染粉紅絲帶於機身後，今年雅詩蘭黛集團再次邀請星宇航空共襄盛舉，讓粉紅力量不僅發揮於地面，更延伸至空中，將別具意義的粉紅絲帶彩繪於A330neo機身上，讓標誌性的粉紅絲帶翱翔天際，期盼能喚醒大家對乳癌防治的重視，團結眾人終結乳癌，迎向沒有乳癌的世界。

雅詩蘭黛集團自1992年Evelyn H. Lauder女士以粉紅絲帶作為象徵，宣導乳癌防治，已持續舉辦系列公益活動超過30年，並訂定每年十月份為乳癌防治月，透過各式行動號召各大企業及名人，共同為乳癌防治努力。