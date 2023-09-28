桃機旅客擲骰子體驗閩南民俗 中秋節博狀元餅拿好禮

中秋佳節將至，為了讓旅客感受熱鬧的節慶氛圍，昇恆昌免稅店今天（28日）在桃園機場第一航廈舉辦「中秋博狀元餅」活動，以擲骰子方式進行。旅客在桃機昇恆昌消費不限金額，即可參加擲骰子博餅遊戲一次，人人有獎，還能夠跟美麗的嫦娥合照歡度佳節。

昇恆昌表示，今年中秋節舉辦「西八啦 狀元我來當」活動，博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，是盛行於金門、閩南地區特有的民俗文化活動，迄今流傳已超過300年；旅客透過投擲6粒骰子的結果，能獲得購物袋、月餅等小禮物，擲到出六個一樣數字的幸運者就能獲得價值破千元的狀元頭獎茶葉禮盒。