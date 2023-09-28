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桃機旅客擲骰子體驗閩南民俗 中秋節博狀元餅拿好禮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
來自印度的旅客也參加活動，最後獲得一顆月餅。記者黃仲明／攝影
來自印度的旅客也參加活動，最後獲得一顆月餅。記者黃仲明／攝影

中秋佳節將至，為了讓旅客感受熱鬧的節慶氛圍，昇恆昌免稅店今天（28日）在桃園機場第一航廈舉辦「中秋博狀元餅」活動，以擲骰子方式進行。旅客在桃機昇恆昌消費不限金額，即可參加擲骰子博餅遊戲一次，人人有獎，還能夠跟美麗的嫦娥合照歡度佳節。

昇恆昌表示，今年中秋節舉辦「西八啦 狀元我來當」活動，博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，是盛行於金門、閩南地區特有的民俗文化活動，迄今流傳已超過300年；旅客透過投擲6粒骰子的結果，能獲得購物袋、月餅等小禮物，擲到出六個一樣數字的幸運者就能獲得價值破千元的狀元頭獎茶葉禮盒。

準備搭機返回印度新德里的阿里說，他參加活動獲得了一個月餅，感覺很新奇，這次因公來台才知道台灣跟印度都有與月亮相關的節日，不過印度過節的方式與台灣不同。另外一名要搭機返韓的朴小姐說，韓國也有類似中秋的節日，也是一年中重要的節日之一，除了祭祀祖先表達感念也會相互贈禮，很開心可以認識不同文化中有關月亮過節方式。

昇恆昌今天舉辦中秋節活動，旅客還能夠跟員工裝扮的嫦娥合照。記者黃仲明／攝影
昇恆昌今天舉辦中秋節活動，旅客還能夠跟員工裝扮的嫦娥合照。記者黃仲明／攝影
昇恆昌今天舉辦「中秋博狀元餅」活動，參加者透過擲骰子來獲得獎品。記者黃仲明／攝影
昇恆昌今天舉辦「中秋博狀元餅」活動，參加者透過擲骰子來獲得獎品。記者黃仲明／攝影

中秋節 節日

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