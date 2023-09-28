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10月入住竹市合作旅宿當「環保咖」 可抽5000元旅遊金

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府環保局與轄內15家旅宿業者於10月份合作推出「環保旅行咖‧自備抽好禮」活動，自備個人衛生用品入住，即可向業者索取活動抽獎卡參加抽獎。圖／竹市府提供
新竹市政府環保局與轄內15家旅宿業者於10月份合作推出「環保旅行咖‧自備抽好禮」活動，自備個人衛生用品入住，即可向業者索取活動抽獎卡參加抽獎。圖／竹市府提供

新竹市政府為打造「宜居永續」城市，市府環保局今天指出，今年市府與轄內15家旅宿業者合作推出「環保旅行咖．自備抽好禮」活動，自10月1日至10月31日，旅客入住響應環保且自備個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍膏、浴帽），即可向業者索取活動抽獎卡參加抽獎，有機會抽中5000元旅遊金。

環境部今年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範旅宿業者2025年1月1日起不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，改為提供大瓶裝沐浴用品，為了鼓勵消費者自備，建議業者不陳列個人衛生用品供消費者自由取用。

市府環保局長江盛任說明，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」規範對象包含觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，管制的液態盥洗及保養用品包含沐浴乳、洗髮精、潤髮乳、乳液，個人衛生用品則包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍膏、浴帽，提醒業者務必在法規實施前的緩衝期間內，進行調整及消化小包裝用品。

10月上路的「環保旅行咖‧自備抽好禮」活動配合15家配合旅宿業者分別為：老宅瘋人苑、和選旅、棒球精緻旅店、煙波大飯店新竹都會館、或者風旅、卡爾登飯店、金頓國際大飯店、老爺商務旅館、新苑庭園大飯店、新苑名流都會館、新竹福華大飯店、湖山風景旅館、新竹老爺酒店、宏碁大道城飯店、煙波大飯店新竹湖濱館。

環保局說明，旅客住宿入住時須向店家表示有自備個人衛生用品，不向業者索取，可獲得活動抽獎卡1張。拍攝「自備用品與活動抽獎卡」並列的合照後，掃描活動抽獎卡上的專屬QR碼，登錄聯絡資料且上傳前述合照，即可參加抽獎。

「環保旅行咖‧自備抽好禮」獎項共計33名，包括5000元旅遊金3名、MUJI無印良品旅行盥洗收納包30名。抽獎日期11月6日，11月7日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/公告，活動詳細資訊亦可查詢該網。

市長高虹安表示，市府團隊重視環保，同時致力打造「宜居永續」城市，此次辦理「環保旅行咖‧自備抽好禮」活動，邀請所有來訪新竹市的朋友一起響應環保，隨身自備旅宿個人衛生用品，在享受旅遊的過程中，也能為環境為地球盡一份心力。

新竹市政府環保局與轄內15家旅宿業者於10月份合作推出「環保旅行咖‧自備抽好禮」活動，自備個人衛生用品入住，即可向業者索取活動抽獎卡參加抽獎。圖／竹市府提供
新竹市政府環保局與轄內15家旅宿業者於10月份合作推出「環保旅行咖‧自備抽好禮」活動，自備個人衛生用品入住，即可向業者索取活動抽獎卡參加抽獎。圖／竹市府提供

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