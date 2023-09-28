84樓...全台最高眼科診所內裝曝 演員藍鈞天也在這治老花
治療眼疾無非希望能看得更清晰，遠見眼科於台北101大樓的門診今天開幕，演員藍鈞天出席分享治療老花眼經驗，表示術後望向窗外台北市景觀，一切變得立體、鮮明，「彷彿走入新世界。」棒球選手高國輝則在遠見眼科新竹院區做近視雷射手術，表示術後在球場上看球不再「霧霧的」，期待職業生涯能有更好表現。
遠見眼科101門診今天開幕，位於台北101辦公大樓84樓，成為台灣首家最高樓層眼科診所，執行院長張聰麒看診時，外面窗景即是台北101大樓的台北市景。
46歲的藍鈞天坦言，自己與遠見眼科總院長張聰麒結緣，就是因為「老花」。事發突然，他覺得自己眼前世界變得模糊，自己身為演員，日常需大量閱讀，工作時也常要看劇本，加上女兒、兒子分別才7歲、1歲，陪孩子讀書時，變得需要拿捏距離，故事書愈拿愈遠，終於決定要動手術矯正老花。
經評估後，藍鈞天接受遠見眼科的老花雷射治療，由張聰麒執刀。術後一開始視力還霧霧的，一度擔心是否能自行叫計程車回家，還好隔天就恢復正常。回診時從84樓向外看到台北景觀，「色彩飽和度、立體感與治療前完全不同。」
遠見眼科101門診由張聰麒一手策畫，他表示自己過去在醫院服務時，病人問診一分鐘，就必須決定是否動手術，一個下午要看上百位病人，為爭取更多問診時間，連廁所都不敢上。自行開業後，張聰麒診所改採預約制，讓病人能夠「想清楚、聽清楚」，再決定是否手術。
張聰麒表示，國人人眼疾比率高，三分之二都有近視，老花眼、高度數近視併發症之一的白內障，也隨國人對智慧型手機依賴增加有年輕化趨勢。
遠見101也成立教育體系，遠見眼科也是蔡司老花手術培訓中心，希望未來歐美各國醫師都將來台學習。遠見眼科101門診今首度曝光，驗光室、診間旁就是大面積落地窗，同時設有等候的沙發區，也提供咖啡供看診民眾飲用。遠見眼科表示，101門診有健保給付，但掛號費較一般診所高，藉此避免民眾把診所當觀景台使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言