500盤2023／「晶華軒」一舉拿下11盤 成最大贏家

第三屆「500盤」的奪盤大贏家為粵菜餐廳「晶華軒」，除以10道菜、摘下11盤殊榮外，更獲得特別獎「台灣食材獎」肯定，彰顯擁有逾30年粵菜經驗的港籍台北晶華中餐廚藝總監鄔海明，透過精湛廚藝展現台灣優異農牧漁產鮮活魅力的美食成就。

「晶華軒」廚藝團隊陣容堅強，多年來持續積極探訪各種台灣在地好食材，讓每道菜品都傳遞出粵菜的經典好滋味與台灣食材的至美風土。這次以10道菜拿下11盤，每道菜的得盤數相當平均，其中包括來自國際名廚江振誠、「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒、初魚集團全品牌顧問稗田良平、美食作家蔡珠兒、聚焦Fine Dining的美食評論家高琹雯（Liz）、藝人李烈、孫正華、昆凌等，都給出珍貴的一個盤子。

10道菜中唯一獲得兩個盤子的「鱈蟹西施泡飯」，正是「晶華軒」的人氣招牌菜之一，國際名廚江振誠更在第一屆與第三屆，都給出一盤。這道菜的源起，來自鄔海明不想浪費食材的良善心情：「其他菜色把鱈場蟹的。蟹腳用掉了。但是鱈場蟹還有身上的肉跟殼。於是我們把殼炒香，跟沙公、白蝦、龍蝦一起去熬一個湯底，呈現出來非常漂亮的橘紅色。搭配高湯的食材包括鱈場蟹肉、澳洲帝王蝦、北海道干貝，還有一些台灣在地的蔬菜，最後加上泰國炸過的香米，可以吃到脆脆的口感。」他說：「螃蟹主鮮味，蝦是主甜味，兩者放在一起，就是又鮮又甜。」

「蔥麻和牛舌」獲得日籍名廚稗田良平的一盤：「這裡全部的料理我都很喜歡，尤其是牛舌，帶著柔軟的甜度，微辣醬汁與蔥的搭配非常合適。」「冬瓜盅」得到陳嵐舒的青睞：「每次去『晶華軒』，大概就是點幾個小菜或者是幾個點心，然後一個『冬瓜盅』，就會是很開心的一餐。」她指出：「『冬瓜盅』裡面的材料非常多、非常複雜、非常費工，必須要事先各自先準備好，然後最後再一起蒸，所以各自的熟度的拿捏都要掌握得剛剛好，湯才會夠清又濃郁，非常仰賴主廚的功力跟經驗。」

鱈蟹西施泡飯。圖／台北晶華酒店提供 冬瓜盅。圖／台北晶華酒店提供 第三屆「500盤」的奪盤大贏家為粵菜餐廳「晶華軒」。記者高婉珮／攝影

「膏蟹馬蹄蒸肉餅」、「生拆膏蟹麻婆豆腐」分別得到李烈與昆凌的青睞。「招牌蜜汁叉燒」得到台灣時尚新創董事長孫正華的一盤：「鄔師傅的手藝了得，既入味軟嫩度也處理得剛好。」食物設計師陳小曼特別鍾愛「時令鮮魚二吃．魚汁滑蛋」：「鄔師傅以蒸魚餘下的湯汁翻炒滑蛋，柔軟如絲風味極美，平實卻不簡單的美味展現深厚的功力，最純粹的美味最觸動人心。」

「玉簪田雞腿」讓高琹雯（Liz）讚不絕口：「成品漂亮秀氣，滋味清鮮滑潤，是一道必須讓更多人知道的好菜。」「蝦籽柚皮扣鵝掌」讓蔡珠兒相當感動：「鵝掌軟滑膠稠，柚皮鬆柔細潤，如綿似雲，稠滑與鬆柔呼應，口感絕佳，且赤艷腴美，技法高超。」「花雕醉乳鴿」勾起台灣松下董事長、愛比科技（IPEVO）董事長洪裕鈞的兒時回憶：「這道讓我想起，小時候阿公每當有特別的日子，會帶大家去吃乳鴿，也像他曾帶我們去香港吃的乳鴿。但在這裡吃到的，像是小時候吃乳鴿又昇華的感覺。」

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

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主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

【第三屆 500盤2023】特別報導

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