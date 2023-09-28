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「飛航解密」航空職人現身講座 10月2日起免費報名

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
疫後各國陸續解封，航空產業恢復力道強勁。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
疫後各國陸續解封，航空產業恢復力道強勁。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

疫後各國陸續解封，航空產業恢復力道強勁，中華航空事業發展基金會連7年舉辦「飛航解密 暢遊天際」系列講座，今年3場次分別在11月4日、11月11日及11月25日，北中南三場共邀7位重量級講者，航空職人現身說法，活動10月2日中午12時起開放，採免費報名，其中台北場提供iPILOT飛行體驗。

航發會董事長陳彥伯指出，台灣是海島國家，航空扮演舉足輕重角色，航發會為協助航空產業發展的一份子，有責任也有義務讓更多人了解這個產業；講座就是最直接的管道，讓產業第一線的航空職人和航空迷面對面接觸，有民眾連續多年報名參加，系列講座已成為航空迷心目中的年度重要活動。

陳彥伯說，今年北中南三場講座精彩可期，其中台北場提供iPILOT飛行體驗，台中、台南場則安排航迷抽獎活動。另外，今年安捷航空贊助提供北中南三場各一駕次免費飛行體驗遊程抽獎機會，讓民眾感受低空飛行無與倫比魅力。今年也特別邀請成功大學交通管理科學系與朝陽科大飛行與民航人員技術系共同協辦，期盼藉此號召更多同學參與，透過講座與航空職人面對面交流，進而更認識航空領域工作。

航發會指出，今年3場次分別是11月4日台北萬豪酒店5F萬豪II廳、11月11日台南香格里拉9F國際會議廳、11月25日台中裕元花園酒店B1國際演講廳，活動採免費報名，額滿為止。其中台北場更有5位任職國籍航空公司的自訓機師接受表揚，鼓勵年輕人勇敢追夢。

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