快訊

每半年568萬配息超驚人！486曝光一財富自由簡訊網羡慕

亞運網球／詹家姊妹也晉決賽！女雙金牌銀牌都是台灣的

亞運網球／許育修、莊吉生大逆轉進金牌戰 創男雙新紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看護沒病也要自費吃藥預防流感？ 高榮台南分院：誤會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高榮台南分院遭投訴要求看護沒病也要「自費預防流感」惹議。記者周宗禎／攝影
高榮台南分院遭投訴要求看護沒病也要「自費預防流感」惹議。記者周宗禎／攝影

高雄榮總台南分院透過民間公司聘僱照服員協助醫護照料病患。照服員家屬向記者投訴，院方以預防流感要求「沒有症狀的也須自費吃抗流感藥物」。因抗流感藥物自費一次要800元，家屬質疑院方並未要求醫護人員「預防性投藥」，卻強制經濟弱勢的看護工「沒病也要看病」，否則必須暫停上班，難道流感已像新冠疫情這麼嚴重？嚴重到必須犧牲勞工工作權嗎？

院方表示，因近來有A型流感傳播跡象，有向院內醫護員工與合作照服機構宣導，有發燒等流感症狀就應就醫，雖也鼓勵沒症狀者為了自身與病患健康，最好能預防性投藥，但因為流感也沒有到達新冠那樣的疫情程度，絕對沒有要求無症狀也須吃藥預防。應該是合作的業者轉達宣導訊息時內容有落差、產生誤會，「院長是感染、免疫專科醫師，絕對不會下這種指示」。

台南市衛生局醫事科表示，目前沒有要求醫院或護理機構看護必須「自費預防性投藥」的規定。疾管科也表示，依高榮南分院流感通報狀況，目前並沒有達到疾管署要求必須預防性投藥程度，「應是醫院自行規定」。

投訴讀者表示，家人在高雄榮總台南分院擔任看護工，收入本來就不多，只能勉強維持家計，他也在永康當地附近私立醫院工作也沒有這種要求、詢問院方人員說是「院長開會的時候有指示」，不明白為何高榮台南分院會有這種規定。

高榮南分院位在台南市永康區復興路文教商圈旁，早年主要服務台南地區服務榮民，近年也有不少一般病患。一般病床有322床、加上精神科與特殊病房、附設護理之家種病床數近800床。

流感 台南 看護

延伸閱讀

流感疫情升 公費抗病毒藥擴大延長至113年3月底

流感持續升溫 公費抗病毒藥劑擴大延長到明年3月底

沒戴口罩、群聚機會多 醫師：夏季感染流感人數增

流感、肺炎鏈球菌、新冠疫苗開打 基市送10劑快篩試劑

相關新聞

拚2030補5.5萬人力缺口 政院推護理師大夜班月收增2萬

行政院今通過「護理人力政策整備計畫」，力求在2030年前補齊至少5.5萬的護理人力缺口，預估該計畫若全面實施，每年經費將...

夜班護師加薪 工會轟「再次惹毛人」釀對立 誰上白班？

媒體報導，行政院擬替夜班護理師加薪，小夜班、大夜班護理人員，每班加薪400元到1000元不等，經費來源源自健保總額，且夜...

中秋賞月 氣象署：大台北、東半部要在雲縫中找找

明天起三天中秋節連假，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看...

看護沒病也要自費吃藥預防流感？ 高榮台南分院：誤會

高雄榮總台南分院透過民間公司聘僱照服員協助醫護照料病患。照服員家屬向記者投訴，院方以預防流感要求「沒有症狀的也須自費吃抗...

國旅低迷！中秋訂房創今年連假新低 業者：出乎意料之差

疫後國人偏好出國旅遊，今年以來各連續假期訂房率普遍不超過6成，即將迎來的最後2個連續假期更是創新低，其中，中秋連假訂房率...

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦