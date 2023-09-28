看護沒病也要自費吃藥預防流感？ 高榮台南分院：誤會

高雄榮總台南分院透過民間公司聘僱照服員協助醫護照料病患。照服員家屬向記者投訴，院方以預防流感要求「沒有症狀的也須自費吃抗流感藥物」。因抗流感藥物自費一次要800元，家屬質疑院方並未要求醫護人員「預防性投藥」，卻強制經濟弱勢的看護工「沒病也要看病」，否則必須暫停上班，難道流感已像新冠疫情這麼嚴重？嚴重到必須犧牲勞工工作權嗎？

院方表示，因近來有A型流感傳播跡象，有向院內醫護員工與合作照服機構宣導，有發燒等流感症狀就應就醫，雖也鼓勵沒症狀者為了自身與病患健康，最好能預防性投藥，但因為流感也沒有到達新冠那樣的疫情程度，絕對沒有要求無症狀也須吃藥預防。應該是合作的業者轉達宣導訊息時內容有落差、產生誤會，「院長是感染、免疫專科醫師，絕對不會下這種指示」。

台南市衛生局醫事科表示，目前沒有要求醫院或護理機構看護必須「自費預防性投藥」的規定。疾管科也表示，依高榮南分院流感通報狀況，目前並沒有達到疾管署要求必須預防性投藥程度，「應是醫院自行規定」。

投訴讀者表示，家人在高雄榮總台南分院擔任看護工，收入本來就不多，只能勉強維持家計，他也在永康當地附近私立醫院工作也沒有這種要求、詢問院方人員說是「院長開會的時候有指示」，不明白為何高榮台南分院會有這種規定。

高榮南分院位在台南市永康區復興路文教商圈旁，早年主要服務台南地區服務榮民，近年也有不少一般病患。一般病床有322床、加上精神科與特殊病房、附設護理之家種病床數近800床。