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芭樂減產價格飆五倍 原來天公提前收走花苞幼果

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉農會人員切芭樂給評審品嘗風味。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉農會人員切芭樂給評審品嘗風味。記者簡慧珍／攝影

今年7月底到9月初一連5個颱風路過或擦邊過台灣，西南氣流夾帶豪大雨摧落番石榴的花苞和幼果，導致目前產量較去年同期減少六至七成，量少價揚五倍，彰化縣番石榴最大產地溪州鄉今天舉辦評鑑，想知道得獎番石榴的滋味，民眾參加9月30日「2023溪州提拔泥-稻陣玩泥芭」就有機會嘗鮮。

溪州鄉農會在三樓禮堂舉辦112年度彰化縣優質番石榴評鑑競賽，邀請台中區農業改良場前副場長高德錚、副研究員葉文彬及鳳山熱帶園藝試驗分所博士謝鴻業帶領專業評審團隊，針對外觀、果肉性狀、重量、風味與口感、經由儀器檢測的糖度等條件評鑑110組番石榴。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，番石榴約需一至一個半月成熟，在此之前連續遭逢豪大雨打落很多花苞和幼果，產量銳減一半以上，市價從十多元上漲到60元、70元，鄉農會為維護品質，規定具備三章一Q資格才能參加評鑑，且今年首度分為白肉、紅肉各有78組、32組參賽，讓消費者吃得更安心和開心。

農業處長邱奕志說，彰化縣番石榴種植面積僅次於高雄、台南，約1366公頃為全台第三大，各類水果之中是全縣種植面積最多，主要產地溪州鄉種植546公頃，品種包括水晶、紅心、珍珠、帝王等十多個品種，這兩年推廣夏季也能保持果肉甜脆的耐熱品種津翠番石榴。

鳳山熱帶園藝試驗分所博士謝鴻業指出，今年3月、4月番石榴價格攀升，很多果農趕快「包果」，造成產量大增，價格在入夏後下滑，品質最差的產地價一度跌到個位數，由此可見做好產季調節相當重要。青農張禾茂也表示，現在天涼番石榴品質好，市價白肉的回到每公斤50元以上，紅心75元。

彰化縣溪州鄉農會芭樂評鑑今年加入紅肉組。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉農會芭樂評鑑今年加入紅肉組。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府農業處和溪州鄉農會推廣耐熱的津翠芭樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府農業處和溪州鄉農會推廣耐熱的津翠芭樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉農會今天舉辦芭樂評鑑，左起縣政府農業處長邱奕志、溪州鄉農會總幹事彭顯賦、縣政府農業處承辦人員共同推薦溪州芭樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉農會今天舉辦芭樂評鑑，左起縣政府農業處長邱奕志、溪州鄉農會總幹事彭顯賦、縣政府農業處承辦人員共同推薦溪州芭樂。記者簡慧珍／攝影

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