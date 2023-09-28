台南登革熱累積1萬196例 衝擊中秋訂房較去年不踴躍

國旅冷清，中秋連假訂房創今年連假新低，登革熱重災區台南病例數昨天已達1萬196例，飯店業者表示比起去年，中秋訂房人數較不踴躍，但國慶假日訂房率不錯，但觀旅局說依據遊客月報統計，遊客數尚無顯著下降。

台南市本土登革熱病例數昨天累計到1萬196例，疾管署副署長羅一鈞目標是中秋節疫情可以反轉，但明天就是中秋節了，疫情還在高點，業者也反映比起往年，訂房狀況較不踴躍。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，中秋連假的住房率比去年稍差，不知是否受到登革熱的影響，如果有影響還是只能接受，不過業者都有加強環境清消，尤其是下雨過後都會再加強巡視積水，但已有預期今年國門開放會有許多的旅客選擇出國旅遊，因此已有心理準備。

但中秋連假過後，下周就迎接4天的國慶連假，吳俊泰說，國慶訂房率就不錯，平均已有8成，有些飯店更是早就客滿了，因此登革熱的影響目前看起來還不是很嚴重。

台南市觀旅局也說，依據台南市旅遊遊客月報資料統計，與111年同期相比，8月略減1%，遊客數尚無顯著下降。另按遊客電信大數據最新資料資料顯示，9月1日至9月17日與去年同期相比，約成長3.73%。