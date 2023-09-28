呼吸道融合病毒病人數爆增 醫：輕忽三大症狀小心猝死

秋冬季節，病毒、細菌活躍，各醫療院所兒科門急診病童滿滿。台灣兒科醫學會兒童急診醫學委員會主委、林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，許多感染症中，此波感染呼吸道融合病毒（RSV）的孩子，不僅病例數多，症狀也都十分嚴重，許多孩子引發細支氣管炎、支氣管痙攣症狀，家長應注意 「咳、痰、喘」三大感染症狀，一旦輕忽嚴重時恐引發猝死。

呼吸道融合病毒三大感染症狀 「咳、痰、喘」，也就是咳嗽嚴重，氣管內、肺部痰很多，喘息很嚴重。吳昌騰說，每天到林口長庚醫院急診室就醫兒童，病例數高達140至150人，其中約9成都為感染呼吸道融合病毒，目前在急診候診的人多、留院觀察的人多、等待住院的人也多，平均在急診待住院的病童約有20多人，並曾經有超過30人等待住院，平均等待時間約1.5至2天才能住院。

吳昌騰指出，雖然醫院加速出院、住院流程，但病人很多，還有病童合併有呼吸喘、肺炎等，必須直接在急診給予氧氣治療，有時真的需等待一些時間，才能住到病房。

新冠疫情3年多影響，許多兒童出現「免疫負債」。吳昌騰指出，尤其是5歲以下兒童，疫情期間都沒有感染其他病毒，抵抗力弱，如今疫後恢復正常生活、旅遊，病毒、細菌開始活躍，兒童受感染機會增加，造成病例數增加。

吳昌騰提醒，目前許多感染症疫情上升，其實已很難預防，家長應避免帶幼童前往人潮擁擠的場所，並多注意有無出現睡不好、食欲降低及「咳、痰、喘」症狀，由於感染呼吸道融合病毒後，病情變化快速，如果輕忽恐導致兒童發生肺炎和急性呼吸衰竭，甚至有重度呼吸暫停、呼吸衰竭而猝死，家長一定要提高警覺。