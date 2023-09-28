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夜班護師加薪 工會轟「再次惹毛人」釀對立 誰上白班？

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
政府研議替夜班護理師加薪，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳怒轟，政府又再次「惹毛」護理師。本報資料照片
政府研議替夜班護理師加薪，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳怒轟，政府又再次「惹毛」護理師。本報資料照片

媒體報導，行政院擬替夜班護理師加薪，小夜班、大夜班護理人員，每班加薪400元到1000元不等，經費來源源自健保總額，且夜班加薪僅有單一年度，為113年。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳怒轟，政府又再次「惹毛」護理師，想留住護理師應全面加薪，僅夜班加薪，根本製造對立，最後誰要上白班？且經費來自健保總額，根本是重蹈「防疫津貼」覆轍，第一線拿不到錢，政府根本無心改善護理師的勞動條件，而是繼續打造「下流護理師」。

陳玉鳳表示，完全看不到政府「有誠意」改善護理師荒問題，今拋出的替夜班護理師加薪，根本再次惹毛護理師，護理師們看見的是「不斷被剝削」。

媒體報導，護理師夜班費獎勵重點，護理師如果值小夜班，在地區醫院每班加400元、區域醫院加500元、醫學中心加600元；值大夜班，在地區醫院每班加600元、區域醫院加800元、醫學中心加1000元。

依政府擬定加薪的規畫推算，一位護理師每個月如果上20天小夜班，每個月可以加薪8000元到1.2萬元；每個月上20天大夜班，每個月可以加薪1.2萬到2萬元。

陳玉鳳說，這方案完全慰勞不到護理師在小夜或大夜時龐大的工作量，護理師整體的薪資，全面都該提高，同時也要降低護病比，20天加平均1萬多元，想問問官員們「你們願意下來做嗎？」

陳玉鳳說，護理師的訴求一直都是整體加薪、改善勞動條件，政府這一次僅針對夜班加薪，根本是「製造對立」，替夜班加薪後，白班誰要上？其他班就會出現相對剝奪感。

加上這一次，行政院爭取用「健保總額」編列專款，陳玉鳳說，這就是「防疫津貼」的翻版，依規定，健保總額的費用必須全數先給予醫院，由醫院再提撥給第一線醫護人員，但有過防疫津貼的教訓，大家都經歷過，醫院東扣西扣，政府當初說，第一線防疫人員獎勵一萬元，最後拿不到幾百元，甚至有人完全沒拿到津貼，與政府反映，卻是兩手一攤，告訴第一線，會請醫院盡速撥款，但醫院不給，第一線也沒轍。

陳玉鳳說，政府有心替護理人員加薪，應三班都加薪，勞動條件較嚴峻的夜班，薪資可高於白班，應該「專款專用」，不該用健保總額，流入醫院大水庫，又由醫院重新分配，導致最後也是做白工。

陳玉鳳說，政府現在的作為，完全是「選舉買票」，先前政府提出增加護理學生名額，幫助改善勞動條件，這件事並沒有發生，護理師勞動條件、薪資差依舊是沒有改變的事實。

政府的所作所為只是持續讓護理師的處境處於三高、三低的狀況，三高是指工作量高、風險度高、嚴謹度高；三低則是薪資低、尊嚴低、勞動條件低，持續使護理師爆肝，淪為「下流護理師」。

護理師 健保 薪資

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