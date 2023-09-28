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中秋賞月 氣象署：大台北、東半部要在雲縫中找找

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看到月亮。本報資料照片
中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看到月亮。本報資料照片

明天起三天中秋節連假，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看到月亮。新竹以南等到午後雲系消散、入夜之後有機會看到月亮。

羅雅尹指出，最近幾天主要都是吹東北風，伴隨一撥撥移入水氣，容易造成迎風面東半側不定時局部短暫陣雨，西半部為多雲時晴、午後雷陣雨。

羅雅尹指出，今天高溫30度以上，仍要注意防曬；下半天過後，基隆、北海岸及東半部零星降雨，晚上東半側水氣增加，大台北陣雨有時雨勢較大。

至於中秋節到下周一，羅雅尹指出，桃園以北、東半部易有短暫陣雨，新竹以南、西半部午後雷陣雨。下周二之後東北季風減弱水氣減少，降雨減少，氣溫回升；四日起水氣增加，北部及東半部下雨增加。

她表示，下周日之前白天達30度以上，下周日下半天到下周一，東北季風增強，北台下降2到3度，白天舒適、早晚稍涼。

下周日下半天到下周一，東北季風增強，北台下降2到3度。圖╱氣象署提供
下周日下半天到下周一，東北季風增強，北台下降2到3度。圖╱氣象署提供
氣象署指出，最近幾天主要都是吹東北風，伴隨一撥撥移入水氣，容易造成迎風面東半側不定時局部短暫陣雨，西半部為多雲時晴、午後雷陣雨。圖╱氣象署提供
氣象署指出，最近幾天主要都是吹東北風，伴隨一撥撥移入水氣，容易造成迎風面東半側不定時局部短暫陣雨，西半部為多雲時晴、午後雷陣雨。圖╱氣象署提供

中秋節 東北季風 新竹

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