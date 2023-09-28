快訊

張詠華「爬山昏倒猝逝」享年51歲 友曝他生前「1舉動」：是想好好道別

農業部提告「綠雞蛋」發文者！不到8小時遭逮…他否認造假仍被送法辦

華為與茅台爆火的「隔空探戈」 誰才是象徵中國未來？

中秋三連假烤肉物價高 主計處調查這食材竟漲7成

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市主計處公布玉米、甜青椒及茭白筍物價指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%。圖／新北市主計處提供
新北市主計處公布玉米、甜青椒及茭白筍物價指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%。圖／新北市主計處提供

明天周五開始是中秋節三天連假，家家戶戶摩拳擦掌準備好好大烤特烤，玉米、青椒也是民眾愛烤的蔬菜類食材，不過新北主計處調查發現，今年受颱風影響蔬菜供量較去年減少，致玉米、甜青椒及茭白筍物價指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%，民眾對物價飛漲倒抽口氣「嚇死寶寶了！」

新北市主計處針對中秋節應景商品及時材進行市價調查，文旦、月餅與蛋黃酥等糕餅點心，均為台灣人於中秋團圓時刻愛好的應節食品。今年文旦較去年供量充足，致文旦跌幅7.82%。月餅及糕餅點心，則因雞蛋、奶油、麵粉等原物料價格上漲，致指數分別較去年同期漲幅6.38%及6.09%。

另外民眾烤肉不可或缺的肉類，雞肉及豬肉指數分別較去年同期漲幅8.86%及7.88%；秋刀魚、蝦蟹類、新鮮小卷及蛤蜊指數分別較去年同期漲幅20.17%、3.00%、2.90%及2.75%。

雞肉與豬肉為應景主要食材，其漲跌情形將影響民眾過節感受。今年雞肉及豬肉價格受飼料成本提高影響，故指數分別較去年同期漲幅8.86%及7.88%。秋刀魚、蝦蟹類、新鮮小卷及蛤蜊供量較去年減少，指數分別較去年同期漲幅20.17%、3.00%、2.90%及2.75%。

蔬菜類食材今年受颱風影響，供量較去年減少，致玉米、甜椒青椒及茭白筍指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%。民眾三天連假開心與親朋好友歡度烤肉時光前，下手採買須注意食材價格。

主計處調查除了玉米較去年漲7成3，甜椒及青椒漲幅也到4成6。記者李定宇／攝影
主計處調查除了玉米較去年漲7成3，甜椒及青椒漲幅也到4成6。記者李定宇／攝影

指數 豬肉 中秋節

延伸閱讀

國旅低迷！中秋訂房創今年連假新低 業者：出乎意料之差

蚊子沒放中秋假 台南防疫持續做 黃偉哲慰勞無名英雄們

預期中秋3天連假湧現車流 林口警今下午4時起加強疏導

抽驗中秋節食材 新竹縣衛生局驗出1綠豆椪防腐劑超標

相關新聞

夜班護師加薪 工會轟「再次惹毛人」釀對立 誰上白班？

媒體報導，行政院擬替夜班護理師加薪，小夜班、大夜班護理人員，每班加薪400元到1000元不等，經費來源源自健保總額，且夜...

中秋賞月 氣象署：大台北、東半部要在雲縫中找找

明天起三天中秋節連假，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看...

國旅低迷！中秋訂房創今年連假新低 業者：出乎意料之差

疫後國人偏好出國旅遊，今年以來各連續假期訂房率普遍不超過6成，即將迎來的最後2個連續假期更是創新低，其中，中秋連假訂房率...

中秋連假國道車潮今提前湧現 國5明天清晨恐接力繼續塞

明天中秋節三天連假及國慶日連假（10月7日至10月10日）將至，高速公路局預估， 中秋交通量最高為123百萬車公里，國慶...

中秋烤肉注意！男大生做了「這件事」狂瀉20次險休克

一名20多歲男大生日前出現嘔吐、腹痛及連續腹瀉，一天內竟狂瀉20多次，被送到急診就醫時，呈現血壓下降，險些休克。檢查發現...

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦