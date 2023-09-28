中秋三連假烤肉物價高 主計處調查這食材竟漲7成
明天周五開始是中秋節三天連假，家家戶戶摩拳擦掌準備好好大烤特烤，玉米、青椒也是民眾愛烤的蔬菜類食材，不過新北主計處調查發現，今年受颱風影響蔬菜供量較去年減少，致玉米、甜青椒及茭白筍物價指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%，民眾對物價飛漲倒抽口氣「嚇死寶寶了！」
新北市主計處針對中秋節應景商品及時材進行市價調查，文旦、月餅與蛋黃酥等糕餅點心，均為台灣人於中秋團圓時刻愛好的應節食品。今年文旦較去年供量充足，致文旦跌幅7.82%。月餅及糕餅點心，則因雞蛋、奶油、麵粉等原物料價格上漲，致指數分別較去年同期漲幅6.38%及6.09%。
另外民眾烤肉不可或缺的肉類，雞肉及豬肉指數分別較去年同期漲幅8.86%及7.88%；秋刀魚、蝦蟹類、新鮮小卷及蛤蜊指數分別較去年同期漲幅20.17%、3.00%、2.90%及2.75%。
雞肉與豬肉為應景主要食材，其漲跌情形將影響民眾過節感受。今年雞肉及豬肉價格受飼料成本提高影響，故指數分別較去年同期漲幅8.86%及7.88%。秋刀魚、蝦蟹類、新鮮小卷及蛤蜊供量較去年減少，指數分別較去年同期漲幅20.17%、3.00%、2.90%及2.75%。
蔬菜類食材今年受颱風影響，供量較去年減少，致玉米、甜椒青椒及茭白筍指數分別較去年同期漲幅73.30%、46.95%及1.33%。民眾三天連假開心與親朋好友歡度烤肉時光前，下手採買須注意食材價格。
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