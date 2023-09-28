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中秋連假國道車潮今提前湧現 國5明天清晨恐接力繼續塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中秋連假國道車潮預計今陸續湧現。本報資料照
中秋連假國道車潮預計今陸續湧現。本報資料照

明天中秋節三天連假及國慶日連假（10月7日至10月10日）將至，高速公路局預估， 中秋交通量最高為123百萬車公里，國慶為120百萬車公里，兩連假首日南向交通量皆可達70百萬車公里，為平日1.6倍，首波車潮今將湧現，3大易壅塞路段包括國1南下楊梅-新竹、國3南下土城-關西、國5南下南港系統-頭城，明天國5南下更將從清晨5點出現車潮。

高公局表示，初判中秋節連假主要為返鄉及旅遊旅次，國慶日連假主要則為休閒旅遊旅次。中秋連假第1、2日以南向車流為主，第3日以北向車流為主；國慶連假第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。由於兩連假間隔僅5天，若前者未受天氣影響民眾出遊意願，預估後者出遊旅次可望下降。

路況預報員張譽耀表示，今天截至上午9點國道全線交通量約21.3百萬車公里，預估今天全天會達116百萬車公里，截至上午9點雪隧通過量約5700輛次，比去年同期少12％。今天上午北區國1新竹、內湖、台北路段、國3土城到木柵受通勤影響出現車多，其他大致正常；中部的台中都會區也車多情形；南部的國1台南系統、高雄都會區路段也有較多通勤車流；國5則大致正常。

張譽耀指出，今天預估國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西下午6點後車流湧現，一路到晚間10點後紓解；國5車潮也將逐漸出現，預計到晚上才會逐漸紓解。另外，國1北向內湖路段、新竹路段、國1北向台中都會區、彰化路段、國1南向仁德路段、國10西向仁武到左營端傍晚受通勤影響會有車多情形。

高公局也說，因應連假易壅塞時段路段，中秋連假於9月29日5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。9月30日5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。9月30日至10月1日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

另外，高乘載管制部分，中秋連假實施時段路段為9月29日6至12時國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；9月30日至10月1日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。

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