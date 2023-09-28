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打開數位人文新視野！「古典文學與近代報刊知識庫應用分享座談會」熱烈報名中

聯合新聞網／ 文／聯合線上

「鑒往知來 汲古生新-古典文學與近代報刊知識庫應用分享座談會」邀請七位專家學者探討資料庫的應用與探索，活動採免費報名，將於10/4在國立臺灣師範大學文學院進行。（圖／聯合知識庫提供）
「鑒往知來 汲古生新-古典文學與近代報刊知識庫應用分享座談會」邀請七位專家學者探討資料庫的應用與探索，活動採免費報名，將於10/4在國立臺灣師範大學文學院進行。（圖／聯合知識庫提供）
聯合知識庫作為聯合報系新聞知識庫服務平台，不僅擁有完整 1951 年至今報系報紙數位資料庫，提供完整新聞授權服務外，同時代理優質資料庫，持續深耕數位人文領域提供研究利器。

如何保持如人類學家的探索好奇，挖掘古典文學與近代報刊數位資料庫的無限寶藏？國立臺灣師範大學國文學系主辦「鑒往知來 汲古生新-古典文學與近代報刊知識庫應用分享座談會」，由聯合線上聯合知識庫協力策畫，邀請臺灣師範大學、臺灣大學與政治大學各方專業領域教授分享應用，包括臺師大文學院須文蔚院長、臺大臺文所黃美娥教授、政治大學中文系曾守正教授等，以各自研究領域展開多元視角分享，深入範疇包括：《雕龍續修四庫全書》、《公論報》、《臺灣民報》….等古典文學與綜合性近代報刊，活動企劃特別邀請類比音聲玩家林太崴分享報紙資料庫研究如何翻轉成為文創產品企劃，共計七場精彩講題不容錯過。

活動將於10月4日於臺師大文學院進行，上午與下午場次分別為近代報刊與古典文學專題，全程免費歡迎對文史領域有興趣者線上報名參加。

資料庫洽詢_ (02)8692-5588#6124，詹先生，或來信 service@udndata.com

活動資訊與報名_ https://www.accupass.com/go/udndata_ntnu

「繙雲文獻平台」專業整合臺灣文獻、近代報刊與古籍文獻，歡迎申請試用與洽詢採購。（圖／聯合知識庫提供）
「繙雲文獻平台」專業整合臺灣文獻、近代報刊與古籍文獻，歡迎申請試用與洽詢採購。（圖／聯合知識庫提供）

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