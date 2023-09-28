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秋節前豬肉、文旦價穩 嘉市肉品市場毛豬每公斤拍賣跌破90元
明天秋節連假，烤肉用量大的豬肉，還有應景水果文旦，上午傳統市場及超市賣場買氣增溫，嘉義市肉品市場下午過節休市前，最後1天拍賣，相較上半年豬價每公斤飆到90元以上，秋節前豬源增加跌破90元，回穩到每公斤86至88元；嘉市果菜市場應景水果文旦交易量居冠，每公斤價格較去年下降1成，均價每公斤20元。
肉品市場昨天拍賣量1456頭，平均重量121.58公斤，平均價格86.11元，嘉義縣肉品市場重建，嘉義市肉品市場每天參加拍賣豬肉攤商多，相較上半年清明節等節慶，毛豬拍賣價格攀升到每公斤90元，秋節回跌，肉品市場說，秋天毛豬食量增加，較夏天成長快，豬源增加價格回穩，明起休市3天，10月2日恢復交易。
上次端節連假前，肉品市場休市前最後拍賣日，包粽子食材豬肉需求量大，毛豬拍賣量多，平均拍賣價格每公斤86、87元，跌破90元，較清明節低，拍賣頭數1400頭，這次秋節連假前，平均拍賣價格每公斤再度跌破90元，減輕豬肉攤商、消費者負擔。
嘉義市果菜市場只有水果拍賣，無蔬菜，秋節前拍賣高峰，昨天交易量15萬9400公斤，平均價格50.7元，交易總額808萬4600元，以應景文旦交易量最多，交易量2萬零600公斤，平均價格每公斤20元，市場說，今年節氣白露提早，文旦交易提前，過節前反而減少，白肉文旦減少，紅肉居多，產地台南麻豆占大宗，明、後天休市2天。
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