生育新選擇！網議挑選凍卵機構應該考慮「這些」要素 助你選出最適合院所

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「凍卵機構選擇要素」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的凍卵機構選購要素排行。

凍卵又稱作冷凍卵子，是指將卵子取出後冰存，待日後欲生育時再透過解凍卵子，進行試管嬰兒或人工受孕的療程。由於近年來晚婚晚生的趨勢越來越盛行，許多女性都在30歲後才有生小孩的計畫，然卵子的品質卻是隨年齡下降，因此不少女性便選擇提前凍卵，以免面臨高齡想生子卻無法如願懷孕的窘境。

凍卵「價格」根據機構所在地可能有高低差異 親切的「服務態度」與溫馨的「看診環境」讓人舒適又安心 ▲ 網友熱議TOP6凍卵機構選擇要素 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「凍卵機構選擇要素」相關的話題討論，可以發現「價格預算」是大部分網友考量的首要原因，由於凍卵手術的費用不低，因此在許多凍卵心得分享的文章下方，都能夠看見關於價格請益的留言，像是「我朋友在北部超過10萬，續存費用要1萬」、「（我）在網路上有先做過功課，北部真的貴很多至少都破十萬，中南部還是比較親民一點」，表示凍卵的價格可能會因機構所在地區而有所差異，建議有預算限制的族群可以多方參考與比較。

另外也有人提到「費用不是要最便宜最省，只是院方要能清楚說明項目並提供一定的透明度」，認為療程的價格範圍透明、讓人易於拿捏預算，是能為機構加分的條件。

而「人員服務態度」與「看診環境」同樣是相當重要的選擇要素，網友就直呼「環境跟服務態度真的很重要啊！不會讓我覺得自己在孤軍奮戰的感覺」，也提及自身就診的院所「氣氛特別好，完全沒有壓力，感覺就像回家一樣溫馨。

醫療團隊都超細心照顧，我一點都不擔心」，認為普遍的民眾對於凍卵都不太了解，所以無論是做檢查或是動手術都很容易感到焦慮緊張，若是機構有親切的醫生、服務人員，或是給人感覺放鬆的診間環境，會讓看診的過程變得非常安心舒適，也能提升就診的意願。

此外，有網友指出自己為了確保取完卵後的凍卵品質，決定選擇「經營生殖醫學多年，有相當好的口碑」的院所進行完整的療程，且補充說明最後凍卵的結果也十分成功，覺得「機構專業度」會直接影響凍卵成功率，以及卵子解凍後的折損率，對此也有網友認同表示「除考慮醫生和用藥之外實驗室也很重要」，認為在專業度高、設施完備先進的機構施做手術會更有保障，內心也會更踏實。

你對凍卵療程瞭解多少呢？又或者你也是有過凍卵念頭的人嗎？凍卵被部分網友稱為是世上唯一的後悔藥，若你也在糾結是否要為自己買下這份「生育保險」，不妨多多參考網友們或周邊凍卵經驗者的經驗，仔細評估各項要素後，做出讓自己不會後悔的決定！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「凍卵機構選擇要素」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/08/31，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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