「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

明天就是中秋節！許多親友已做好烤肉聚會的準備，營養師高敏敏前(26)日在臉書貼出3張烤肉熱量圖，提醒無論是平價烤肉或想奢華地烤肉度過中秋的朋友，一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

高敏敏在臉書PO出「平價烤肉vs.奢華烤肉」組圖，並對應每種烤肉食材的熱量表，她提醒若是中秋選擇將月餅和烤肉一起吃，熱量可能在一夕之間破表。包括A5和牛和戰斧豬排熱量都相當高，相對來說，海鮮的熱量較低，像百頁豆腐、豬血糕熱量也不低，因為加工品是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆加上油，熱量及油脂含量才這麼高，油脂即佔整條熱量的70%。

營養師PO出常見烤肉肉品及對應的熱量。擷自高敏敏臉書

營養師PO出常見烤肉肉品及對應的熱量。擷自高敏敏臉書

她隨後又在臉書建議民眾，烤肉肉品最好選天然肉，像是重組肉、注脂肉等加工品的熱量和健康度來說，相對不是最好的選擇。

如何分辨天然肉，高敏敏表示，分辨的方法相當簡單，只要能湯匙刮得出血水的，就是百分之百、成分單純自然的肉品。而重組肉的每片大小和外型都相當一致，用湯匙刮只能刮出油脂。可能內含牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等各種食品添加物，而注脂肉就是將脂肪注射在瘦肉中，建議盡量減少攝取。