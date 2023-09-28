快訊

首艘國造潛艦！蔡總統上午為海鯤艦擲瓶 國防部保密稱全艦為「7-11」

連假行情開跑！台股早盤一度漲逾百點 有望上攻16,400點

老牌私校拚生存 補教名師入主專輔、砸錢能起死回生？

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

聯合新聞網／ 綜合報導
每到中秋節就有許多人會相約烤肉。示意圖／ingimage
每到中秋節就有許多人會相約烤肉。示意圖／ingimage

明天就是中秋節！許多親友已做好烤肉聚會的準備，營養師高敏敏前(26)日在臉書貼出3張烤肉熱量圖，提醒無論是平價烤肉或想奢華地烤肉度過中秋的朋友，一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

高敏敏在臉書PO出「平價烤肉vs.奢華烤肉」組圖，並對應每種烤肉食材的熱量表，她提醒若是中秋選擇將月餅和烤肉一起吃，熱量可能在一夕之間破表。包括A5和牛和戰斧豬排熱量都相當高，相對來說，海鮮的熱量較低，像百頁豆腐、豬血糕熱量也不低，因為加工品是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆加上油，熱量及油脂含量才這麼高，油脂即佔整條熱量的70%。

營養師PO出常見烤肉肉品及對應的熱量。擷自高敏敏臉書
營養師PO出常見烤肉肉品及對應的熱量。擷自高敏敏臉書

營養師PO出常見烤肉肉品及對應的熱量。擷自高敏敏臉書
營養師PO出常見烤肉肉品及對應的熱量。擷自高敏敏臉書

她隨後又在臉書建議民眾，烤肉肉品最好選天然肉，像是重組肉、注脂肉等加工品的熱量和健康度來說，相對不是最好的選擇。

如何分辨天然肉，高敏敏表示，分辨的方法相當簡單，只要能湯匙刮得出血水的，就是百分之百、成分單純自然的肉品。而重組肉的每片大小和外型都相當一致，用湯匙刮只能刮出油脂。可能內含牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等各種食品添加物，而注脂肉就是將脂肪注射在瘦肉中，建議盡量減少攝取。

營養師教民眾如何分辨原肉、重組肉及注脂肉。擷自高敏敏臉書
營養師教民眾如何分辨原肉、重組肉及注脂肉。擷自高敏敏臉書

中秋節 烤肉

延伸閱讀

iPhone15原廠手機殼被噓爆！果粉氣「充電線插不上」一碰就留痕跡

新光長公主吳欣盈比利時婚禮連王后都來了！老公有貴族頭銜

「墨西哥外星人千年屍身」 曝光！其中一具體內有「卵」

113年補假只有1日 全民狂歡：連假貴森森訂房和大塞車再見！

相關新聞

又有颱風？賈新興：台灣東南方熱帶擾動成颱機率高 下周三起受影響

明起就是中秋節三天連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道...

中秋連假東北風影響 吳德榮：下周熱帶擾動成颱機率增至7成

明起就是三天中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起至下周日受微弱東北...

秋涼！下周日首波東北季風到 下周二乾空氣移入北部低溫再降2度

要降溫了。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，下周日到下周一有一波東北季風南下，降溫程度比較弱，預估桃園、大台北、東半...

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

機械手臂助醫治療退化關節炎 七旬婦有如原生膝蓋般自然

7旬林婦長年飽受退化性關節炎「痠、軟、痛」無力之苦，試過多項治療方法，轉診至光田綜合醫院骨科部接受以羅莎ROSA機械手臂...

誠品野花園／高海拔低種行不行？ 官方：溫室調控費心力

景觀建築師吳書原用120種植物打造誠品生活新店「野花園」，源於對台灣植物的疼惜。原產喜馬拉雅山海拔1500至3200公尺的雪松，也現身四樓野花園，高海拔植物低種行不行？引發大眾熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦