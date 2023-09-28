樂高首度插旗南台灣！高雄義享店是全台最大未來概念店

樂高迷照過來！樂高在台第5家授權專賣店首度插旗南台灣，設於高雄義享時尚廣場2樓，占地近150坪，今天正式開幕。內設全台首座「樂高迷你人偶工廠」，可自行打造專屬你樂高人偶，還有以高雄為主的馬賽克地景牆，民眾拍照打卡再增一處據點，是全台規模最大的樂高「未來概念店」。

慶祝高雄首間樂高授權專賣店開幕，義享時尚廣今天也首映以高雄港灣為創作靈感的全新樂高裸視3D動畫，即起至11月30日開幕期間更有獨家入會禮與滿額限定活動贈禮，呼籲樂高迷絕勿錯過。

「樂高憑著6塊磚塊可創造9.15億種不同的組合，讓消費者更發揮創造力」，樂高授權營運商－喜事集團執行長宋文說，樂高授權專賣店插旗南台灣，別具意義，其中高雄義享店拼砌出高雄專屬的地景牆，包括85大樓、高雄流行音樂中心及遊艇均入畫。樂高台灣區總經理韓勝旭則表示，樂高在南台灣開幕全台第2間，且是全台規模最大的「未來概念店」。

樂高高雄店特別的是，設有全台首座「Minifigure迷你人偶工廠」，延伸「自選樂」概念，樂高迷可選擇頭部、軀幹等配件，加入「個人上身設計」與「樂高姓名磚塊」，客製專屬小人偶，並連結愛心高雄、小籠包、台灣黑熊等台灣限定圖案，拼砌創意無極限。