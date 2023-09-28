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秋涼！下周日首波東北季風到 下周二乾空氣移入北部低溫再降2度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，下周日到下周一有一波東北季風南下，預估桃園、大台北、東半部有短暫雨的機會，東北角、宜蘭到花蓮雨勢相對較大。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，下周日到下周一有一波東北季風南下，預估桃園、大台北、東半部有短暫雨的機會，東北角、宜蘭到花蓮雨勢相對較大。本報資料照片

要降溫了。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，下周日到下周一有一波東北季風南下，降溫程度比較弱，預估桃園、大台北、東半部有短暫雨的機會，東北角、宜蘭到花蓮雨勢相對較大，白天高溫約降到30度以下，低溫預估仍有23-24度，新竹以南影響較輕微。

明起就是中秋節三天假期，柯聿寧指出，今天午後對流好發區域則略往南調整，中部山區到南部午後仍然須留意對流降雨。

明天中秋節，中高層不穩定波動逐漸移出，預估中南部午後降雨稍減少，高雄以北到桃園晚間賞月條件較佳，迎風面北海岸到東北角、東半部仍然受到東北風及水氣的影響，雲量偏多有短暫雨機會，賞月需碰碰運氣，周六也是類似天氣型態。

柯聿寧指出，下周日到下周一有一波東北季風南下，今年東北季風定義改變，不再以溫度條件區分，比較容易達到標準，這波東北季風降溫程度比較弱，預估桃園、大台北、東半部受到前緣水氣影響有短暫雨，東北角、宜蘭到花蓮雨勢相對較大，白天高溫約降到30度以下，低溫預估仍有23-24度，新竹以南影響較輕微，但白天台南以北沿海風力增強，須留意強陣風。

柯聿寧指出，預估下周二、三北部有些乾空氣移入機會，局部空曠地區清晨低溫有機會再下降2度左右，早晚明顯有涼意，迎風面有短暫雨，中南部午後山區短暫雨，西半部沿海風力大。

但後續天氣就有變數，柯聿寧指出，目前關島附近有低壓系統發展，預估可能於周末來到日本南方海面，下周一、二往北轉向或轉往西到西南方向移動預測分歧，下周四到下個周末天氣將隨著熱帶系統的走向有變化。若比較接近，迎風面降雨明顯增多，距離較遠降雨增加幅度比較少，目前模式預報分歧度大，收假後再關注熱帶擾動走向。

東北季風 中秋節

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