中秋連假東北風影響 吳德榮：下周熱帶擾動成颱機率增至7成

明起就是三天中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起至下周日受微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨機會，西半部白天仍偏熱。下周台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率已調高至7成。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地多雲時晴、白天仍偏熱；東半部及大台北偶有局部短暫雨的機率，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，中秋連假受微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨機率，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨；西半部白天仍偏熱。

此外，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一北台灣雨後多雲，花東有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨。下周二(10月3日)水氣減少、各地晴朗穩定，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。下周三下半天起水氣增多，北部、東北部轉雨。