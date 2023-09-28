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中秋連假東北風影響 吳德榮：下周熱帶擾動成颱機率增至7成
明起就是三天中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起至下周日受微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨機會，西半部白天仍偏熱。下周台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率已調高至7成。
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地多雲時晴、白天仍偏熱；東半部及大台北偶有局部短暫雨的機率，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至34度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，中秋連假受微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨機率，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨；西半部白天仍偏熱。
此外，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一北台灣雨後多雲，花東有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨。下周二(10月3日)水氣減少、各地晴朗穩定，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。下周三下半天起水氣增多，北部、東北部轉雨。
至於最新(27日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，吳德榮指出，10月4日20時台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率已調高至7成，6日20時機率最高值已移入巴士海峽。但此為第8至10天的模擬，應持續觀察模式的調整。
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