薪傳×課輔 中華開發助逾千弱勢童

中華開發文教基金會推動「薪傳100×課輔100」計畫，每年獎助一百位優秀的清寒大學生擔任課輔志工，在全台各地陪伴經濟弱勢國中、小學童，發揮大手牽小手正面力量。該計畫成立十七年來，已經幫助超過一千七百位弱勢學童及其家庭，總計已投入超過八千四百多萬元，有一千七百人次大學生參與課輔志工計畫。

基金會日前舉辦課輔說明會，今年甫獲獎助的一百位大學生齊聚線上，共同承諾將以愛心、耐心與包容，完成一百小時的課輔任務，為弱勢學童成就美好未來。

「薪傳100×課輔100」計畫是由中華開發文教基金會董事長辜仲瑩大力支持而設立的獎學金，長期秉持「教育是最好的投資」理念，十七年來透過「薪傳100×課輔100」計畫，薪傳志工不僅幫助弱勢學童提升學習信心，讓他們看見生命中更多的選擇與可能，薪傳志工也獲得回饋社會的機會，志工們因為與接受輔導的學童有相似的背景，理解弱勢學童的需求，更能提供適時協助，形成善的循環。

就讀中正大學研究所的羅同學因為課輔優異表現，連續五年獲得薪傳獎學金。羅同學說，透過與孩子的相處，讓自己同理他人、學習換位思考，發現原來課輔不只是課輔，更是生命之間的正向影響。基金會未來也將持續關注弱勢教育，協助學童掌握課業方向，讓他們在愛的支持與陪伴下，快樂學習成長。