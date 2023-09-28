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回響／藥駕危機 交部：必要時將修法

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部長王國材今於道安記者會表示，預計下個月跟相關醫學團體討論藥駕問題，若有必要修法就會修法規範。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今於道安記者會表示，預計下個月跟相關醫學團體討論藥駕問題，若有必要修法就會修法規範。記者周湘芸／攝影

聯合報前日報導，台北市藥師公會推估我國每年至少三百人死於「藥駕」所造成交通事故，高於去年酒駕事故死亡二七一人，交通部長王國材昨表示，儘管相關單位加強正確用藥觀念，仍可能有疏忽者，預計跟相關醫學團體討論，瞭解哪些狀況服用特定藥物後會難以辨別環境，若有必要，將修法規範。

王國材表示，道路交通管理處罰條例第三十五條有針對酒駕、毒駕或其他管制藥品規範，但針對醫師開立的藥品，包括國人常服用的降血糖藥、安眠藥和肌肉鬆弛劑等尚未管理，而這些藥品確實可能影響行車安全。

交通部公共運輸及監理司長林福山指出，部分藥物可能降低注意力、引發嗜睡，隨著高齡人口及用藥對象增加，且每個人用藥時間、劑量、頻率跟疾病特性都不同，未來將與衛福部分層處理。至於藥師公會提到分級概念，後續也會洽詢衛福部意見，預計下個月跟家醫協會共同討論，若要借重法規面，也會進行檢討。

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