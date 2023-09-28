呼吸道感染 台大兒科病房全滿

今年秋冬病毒、細菌活躍，醫療院所湧現兒科病童，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，兒童感染症病例大爆發，台大兒科病房一百床，均已滿床，每天十多名病童在急診室待床。進一步分析致病原因，以感染呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）最多，基因定序發現，ＲＳＶ變異株ON1正席捲全台。

衛福部疾管署長莊人祥表示，去年呼吸道融合病毒疫情自第卅七至卅八周上升，時間約在九月，在四十五周（十一月）達到高峰；今年則在卅一至卅二周病例開始上升，時間提早至八月，希望在這兩周達到高峰且漸漸趨緩。

黃立民指出，近期小兒科門診病童中，三成腸胃道疾病、七成呼吸道疾病，而三分之一呼吸道疾病個案感染呼吸道融合病毒，有病童感染後，誘發嚴重細支氣管炎等下呼吸道感染，出現「咻、咻、咻」呼吸聲，或惡化肺炎。

台大執行呼吸道融合病毒基因定序，結果發現，最近呼吸道融合病毒流行株為ON1，黃立民表示，該病毒曾於十年前變異，在台灣流行，但流行規模不大，不料，捲土重來，感染嚴重。

黃立民指出，新冠疫情後，受免疫負債影響，全球陸續爆發免疫負債，台灣去年並不明顯，直到今年二月後才引爆開來，包括，新冠病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、副流感病毒等，且許多病童多重感染。

馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌指出，過往幾年新冠病毒流行時，實施相關防疫措施、維持社交距離，大幅降低呼吸道疾病機率，但也讓民眾產生抗體機會變少，因此出現免疫負債，導致國內各種傳染病不再依照以往季節出現，全年都可能發生，目前流感病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒均在社區流行。

「現在令人擔心的是，病毒一隻接一隻，不斷的接力下，疫情一波接一波。」黃立民說，天氣一冷，各種病毒、細菌都會出來，現在感染病人多，各醫療所院所門急診十分忙碌，呼籲大家提高警覺，落實戴口罩、勤洗手遠離感染。