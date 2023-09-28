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健康你我他／運動逆轉老化 樂齡持續學習

聯合報／ 文／陳存仁（中市北屯）
今年的「退休準備指標」是69分。圖／陳存仁提供
今年的「退休準備指標」是69分。圖／陳存仁提供

今年我的「退休準備指標」是69分，去年71分，從每年檢視評估中，能瞭解自我準備的優勢與不足。可喜的是，自在獨立和活躍好學獲得滿分，但也顯現弱項是健康。

隨著年齡老化，如江河日下，一年不如一年，出現許多小毛病，儲存健康是最好的投資，因此應有均衡的飲食，養成規律的健身習慣，用運動來逆轉老化，避免肌少症或慢性病找上門，才能活得久，活得健康。

萬物齊漲，退休金不漲，投資保守謹慎的我，無法開源只好節流，養成量入為出的習慣，面臨將來疾病醫療、健康照護的龐大支出，需要未雨綢繆，做好規畫，才能自在安老後半生，不致為金錢所困。

平時樂於參加各種活動，拓展人際關係，不與社會脫節。樂齡生活無極限，對生命也要充滿熱情，這是不受年齡束縛的新老精神、智慧新老人。接觸新資訊、學習使用各種通訊軟體，以便跟得上時代，別給自己停止學習找藉口。不僅持續享受學習的樂趣，也讓自己腦力活化，打造優質的老年生活。

近來有人問：「你退休幾年了？」春去秋來，80寒暑已過，我退休已十多年，因為提早部署，才能過著優閒的生活。人生之秋，邁過八十，老而自得，能從心所欲大步走路，就知足惜福了。

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