聽新聞
test
0:00 / 0:00

痔瘡、縮胃手術… 中老男人也會貧血

聯合報／ 記者李樹人梅緣緣／台北報導

許多人以為貧血是女人疾病，例如，小女生、成年女性因經血過多，導致缺鐵性貧血，但血液腫瘤醫師提醒，中老年男性也可能貧血，小從痔瘡出血、過度捐血，大至縮胃手術副作用，或是胃癌、大腸癌、多發性骨髓癌，都可能引發貧血，如果莫名變瘦、頭暈、疲倦，務必就醫找出原因。

15歲女學生自覺胸悶頭暈就診，醫師問診後排除感冒等急性感染，確診為「缺鐵性貧血」，書田小兒科主任醫師蘇軏指出，該名青少女就醫時並無感冒症狀，症狀為頭暈、疲倦、掉髮嚴重，幾個月前起床跌倒，懷疑骨折至骨科就醫。在詢問病史並進行理學及抽血檢查後，確診為「缺鐵性貧血」（IDA），經鐵劑治療後，狀況明顯好轉。

「缺鐵性貧血」症狀為頭暈、疲倦、掉髮、臉色蒼白，常合併運動呼吸急促等運動不耐症狀，若嚴重還可能因心搏過速產生心臟衰竭，抽血檢查報告則呈現血色素低下、平均紅血球體積較小、血清鐵數值下降等異常。

小女生及成年女性為貧血高風險族群，台北馬偕血液腫瘤科資深主治醫師張明志提醒，門診常收治嚴重貧血的中老年男性個案，主要原因為營養不良、腫瘤，前者容易解決，多攝取含鐵量較高食物如牛肉、豬肉、豬肝，若為素食者，可攝取深色蔬菜（紅莧菜、紫菜、鷹嘴豆、櫻桃等），在醫師評估下可補充鐵劑。

至於腫瘤造成貧血，治療相對棘手，張明志表示，常收治臉頰消瘦、臉色偏白的男性個案，在其他醫院就診時，確診為缺鐵性貧血，但服用鐵劑仍未改善。經理學檢查，觸診腹部，有些可以摸到硬塊或是喊痛，進一步檢查證實為胃癌或大腸癌，有些則是多發性骨髓癌。

近年張明志也常收治因為痔瘡出血、過度捐血，以及接受過縮胃手術而導致的男性貧血個案。有人痔瘡持續出血，雖然每天只損失幾CC的血液，但長期下來仍會貧血；有人年輕時養成捐血習慣，步入中年後繼續捐血，但此時造血功能大不如前，以致捐出問題，出現貧血症狀。

至於縮胃手術，張明志解釋，該手術切除大面積的胃部組織，其中包括負責吸收維生素B12及鐵劑等部位，幾年之後，幾乎都會產生貧血後遺症。

張明志表示，與年輕人相較，中老年人貧血症狀差不多，但背後成因更為複雜，如果經常頭暈、容易疲倦、臉色憔悴、模樣變老，務必提高警覺，積極就醫找出病因。

醫師 腫瘤 手術

延伸閱讀

2%少女發育太快+經期來潮 15歲女缺血性貧血狂掉髮

屁屁好痛還出血恐怕是痔瘡！5大治療方式告別坐立難安

MLB／大谷翔平手術順利 天使主帥：他整個人神清氣爽

嘉義市捐血送烤鴨 還有免費接駁車、參加偶像見面會

相關新聞

中秋連假天氣一圖看懂 收假日迎首波東北季風「氣溫降6度」

周五迎中秋連假，北部、東半部賞月機率低至中等，中南部相對較高，中央氣象署以「雲中尋明月、北東雲量多」稱之。明天起，北部、...

農田光害 改良照明「暗天不暗地」

以往農民會在夜間使用燈照延長作物產季，後雖改用紫光ＬＥＤ燈取代高壓鈉燈，降低夜間燈照對環境的衝擊，但暗空協會指出，不間斷...

秋冬傳染病大爆發 醫憂下波流行「這隻細菌」：冬天應不會太好過

今年秋冬季節，病毒、細菌大爆發，各兒科診所病童滿滿，台大醫院也無法避免。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，各醫院、診...

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

「莫德納XBB.1.5」新冠疫苗9月26日起開打，衛福部疾管署示警，新冠肺炎疫情於12月中下旬會進入一波高峰。台大兒童醫...

台鐵公司首任董總提報政院 2原因人選恐又「轉回來」仍是他

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，今天上午舉行首屆董事會籌備會議。交通部長王國材今出席道安記者會透露，董事長及總經理人選已確定...

男友堅決不用雲端發票！她嘆不解 網見理由驚：上世代的產物

因應財政部推動發票無紙化，越來越多民眾使用發票載具，除了響應環保、方便兌獎，也能增加中獎機會。不過日前有一名女網友卻發現，男友十分排斥使用雲端載具，理由竟是擔心「刷載具」的動作有失男子氣概，因此好奇詢問「男性不用載具真的占多數嗎？」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦