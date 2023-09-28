健康主題館／心臟病發 啟動CPR+AED急救 患者心跳恢復機率逾7成

●心肌梗塞別用偏方自救，優先撥打119送醫

●心肌梗塞最好的急救措施：CPR+AED

●不明原因暈厥，統統立即施作CPR

衛福部公布111年十大死因，心臟疾病是僅次於癌症的第二大死因，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病。心臟病發時，常會出現胸悶、胸痛、冒冷汗、血壓下降、喘不過氣等症狀。網路謠傳「心臟病發時，可透過用力咳嗽、原地踏步等方式自救。」急診醫師強調，勿信謠言，最好的自救法就是快打「119」叫救護車送醫急救。

急診最常見的心臟疾病患者，以心肌梗塞最多。台北醫學大學附設醫院急診醫學科專任主治醫師邱禹睿表示，心肌梗塞典型症狀為強烈的胸痛，疼痛感會輻射到其他部位，包含肩膀、手臂、頸部，甚至會延伸到後背，同時會有喘不過氣、冒冷汗、暈眩，嚴重者會失去意識、休克。

原地休息等救護車

當出現上述症狀時，應立即打電話叫救護車協助送醫，不建議已經出現胸悶、胸痛的患者自行走路或由他人揹到醫院就醫，最好原地休息等候救護車，或立即搭乘計程車到醫院，以台北市救護車送醫經驗，最短4分鐘內，可以從呼叫救護車送到醫院。

缺氧5分鐘 恐成植物人

邱禹睿指出，心肌梗塞等於是心臟的收縮能力變差，無法順利將血液輸送到全身，而人體的大腦如果缺氧超過3到5分鐘，即使後續到院搶救，患者也會成為植物人。

避免患者在等待就醫時造成腦部缺氧，此時心肺復甦術（CPR）是最好的急救措施，若加上使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），救治效果會比單純CPR更好。據統計，協助施作CPR，患者心跳恢復機率約3成以上，如CPR加上AED可達7成以上，甚至9成。

一般人如何判定路人昏倒是心臟病發，如果是酒醉路倒又該怎麼辦？邱禹睿表示，只要路邊見到不明原因昏厥，都建議先做CPR。CPR需要重壓身體，如果是酒醉路倒，按壓一下CPR，醉漢馬上就會驚醒。

面對心肌梗塞患者路倒，沒時間猶豫要不要做CPR，每經過60秒，大腦功能會急速下降，CPR能暫時維持心臟的收縮能力，只要一路保持到醫院，就能讓患者有機會搶救回來。

CPR口訣

叫 拍打不明原因昏厥患者的肩膀，先生／小姐，你聽得到我的聲音嗎？

叫 呼叫一位路人撥打119，派遣救護車；呼叫另一名路人尋找AED，並拿到現場一起施作。

C 用力壓胸。雙手交疊，擺放位置在兩乳頭連線中間，胸骨柄下半段，雙腳呈跪姿，用身體力量往下用力壓，至少要讓胸部往下陷5公分。一次按壓需連續數30下。

A 打開呼吸道。壓額抬下巴，確認患者嘴巴內沒有異物，暢通患者呼吸道。

B 吹氣。用力吹兩口氣，之後回到C步驟，按壓30下後不斷循環其餘步驟，如果身旁有CPR替手可在完成5個循環後，換手做CPR。

AED電擊時，所有協助施作的人都不能碰觸病人。記者曾學仁／攝影

AED操作3步驟

1. 開啟電源。

2. 依指示黏貼AED電擊貼片，一片黏在左乳頭左側、一片黏在胸部右上方。

3. 將AED電擊貼片連接線接到AED主機，依照指示按下電擊按鈕，電擊時所有協助施作的人都不能碰觸病人。

貼好AED貼片，按下開關（圖），依照AED電擊指示，不碰觸病人，完成一次電擊後，CPR要持續施作。記者曾學仁／攝影

CPR與AED如何同時施作

CPR按步驟進行，等待AED拿到現場。拿到後，CPR不能停，等另一人將AED貼片貼好完成，依照AED電擊指示，不碰觸病人，完成一次電擊後，CPR要持續施作，直到2分鐘後進行下次電擊，才暫時離開病人身體。待再次電擊後，還是要持續CPR，直到救護車抵達。