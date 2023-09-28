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從獅子王到黑暗騎士 漢斯季默音樂會北流登場
「漢斯季默：好萊塢王者之音」電影音樂會，今天起至十月一日，於台北流行音樂中心登場，指揮、女歌手與長笛手昨共同接受本報專訪時表示，原訂二○二○年來台演出，卻因疫情延期，揮別陰霾後，期望能帶給觀眾盛大的音樂饗宴。
好萊塢配樂大師漢斯・季默親自策畫的「漢斯季默：好萊塢王者之音」音樂會，曲目包含「獅子王」、「蝙蝠俠：黑暗騎士」等十餘部經典作品。
本次音樂會的指揮馬汀．蓋爾納，自二○一八年起就擔任漢斯・季默電影音樂會維也納演出指揮，之後加入世界巡演陣容；他表示，因緣際會進入電影音樂領域後，設法從音樂與畫面中激盪火花，且每次巡演都不是例行公事，而是生命中獨一無二的經歷。
本次來台演出的電影「神鬼戰士」主題曲原唱麗莎．傑拉德，是當代最受讚譽女低音之一，她表示登演從不多做思考，而是百分百讓自己徜徉在舞台，進而走進現場聽眾的心靈，與其產生共鳴。
長笛手派德羅，曾受邀錄製「金剛」等電影配樂，回顧音樂啟蒙之路，派德羅表示從小沉浸各式音樂薰陶，後來進入委內瑞拉的音樂系統教育單位接受音樂教育，花了很多心血、時間鑽研，所幸上帝賜予他音樂天賦，讓他能在舞台盡情揮灑。
談到去年因一場演出，在社群暴紅，獲封「長笛男」稱號，不少網友還發揮創意向該場表演致敬，派德羅淡淡笑說，當時一心專注演出，完全沒料到會有這封號。
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