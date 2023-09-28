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美聲天團摩登紳士11月登台

聯合報／ 本報訊
美國首屈一指的人聲團體「摩登紳士」，首登國家音樂廳開唱。圖／聯合數位文創提供
美國首屈一指的人聲團體「摩登紳士」，首登國家音樂廳開唱。圖／聯合數位文創提供

摩登紳士（The Modern Gentlemen）是美國首屈一指的人聲團體，時代雜誌盛讚為「有辦法讓時光倒流」的一群人，受到主辦單位益利輪船的邀請，摩登紳士將於11月26日登上國家音樂廳，透過他們完美融合經典懷舊與原創音樂的演出，聯繫起台灣樂迷對於音樂跨越世代的熱愛。

4位成員來自美國最具影響力、入選搖滾名人堂的樂團「4季合唱團」（Four Seasons），並由樂團靈魂入物法蘭基．維里親選加入。

2018年以「摩登紳士」之名自立門戶，在法蘭基．維里的祝福下開啟全新生涯，憑藉堅強的演唱實力與團隊默契，登上世界各大舞台演出，巡演足跡遍佈四大洲，至今更已推出3張錄音室專輯，收錄眾多1960至1980年代重量級音樂人的作品，帶領樂迷重返黃金歲月、圈粉無數！成功以懷舊老歌席捲全球，更被外媒譽為「當今最時髦的昨日之聲」。

11月26日的演出由udn售票網（https://reurl.cc/7Mjrbd）獨家販售，購票享限時早鳥優惠88折倒數中，客服專線：(02) 2649-1688（每日09時-18時）。

美國 樂團

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