流感疫苗10月2日開打 新北、基隆社區接種站 隨到隨打

秋冬季節到來，各種病毒蠢蠢欲動，全台10月2日開始施打流感、肺炎鏈球菌疫苗。土城醫院感染醫學科主任楊政晧觀察，過去夏季非流感流行期，近年來一年四季都有流感患者，與戴口罩減少、群聚增多有關。

疾管署監測資料顯示，上周全國門急診類流感就診達10萬9054人次，有上升趨勢，新北、基隆等地公費流感及肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打，新北安排社區及校園集中接種、690家合約醫療院所可隨到隨打，10月4日起開放疫苗預約系統平台，長者接種流感或肺炎鏈球菌疫苗可領10劑家用快篩。

新北衛生局今年與中央合作購買96萬2000劑四價公費流感疫苗，公費疫苗對象包含65歲以上長者、慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患。安養與長照機構服務對象、6個月至高中職、五專一至三年級學生、孕婦及6個月內嬰兒的父母，及幼兒園托育與居家托育人員等，皆可免費接種。

市府另自購2萬4000劑疫苗，提供設籍新北經濟弱勢、身心障礙者、6至18歲未註冊入學者、產後護理之家非醫事人員、客運司機等。

基隆市部分，全市除51家合約醫療院所提供服務，加開128處社區接種站，完成流感、肺炎鏈球菌或新冠肺炎疫苗任1劑疫苗接種，可獲10劑COVID-19家用快篩試劑。

土城醫院感染醫學科主任楊政晧觀察，過去夏季非流感流行期，近期流感升溫，與戴口罩減少、家庭團聚、開學群聚有關。

亞東醫院感染管制中心主任廖俊星說，醫療人員施打流感疫苗比率達8成，但長者施打率一向偏低，近年因新冠疫情疫苗接受度提高，像新冠疫苗第一劑就達9成多，推估今年流感疫苗打氣會不錯。

新北聯合醫院家醫科主任呂學翰也表示，過去夏天流感患者不多，近期流感確診數增加，多為A型流感，9月開學後流感患者明顯地增加，多數是被朋友、家人感染。