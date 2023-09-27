救缺工！移工新來源國印度 擬最快下月簽署MOU

面臨大缺工潮，勞動部近年積極開發新的移工來源國，勞動部長許銘春曾透露，今年下半年將與新的來源國簽訂合作備忘錄（MOU）。印度台北協會會長（駐台代表）葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）日前拜會我國行政院長陳建仁時則提及，台印正在協商移工等領域的合作備忘錄，印媒也稱最快可望下月簽署MOU。對此，勞動部次長陳明任未正面證實，僅表示依慣例程序走完才會正式對外確認。

葉達夫在本月12日與陳建仁會晤時說道，台灣即將在印度孟買設立新的辦事處，目前台印雙方也正協商有關移工、傳統醫藥等領域的合作備忘錄，顯示兩國正朝好的方向邁進。葉達夫更說，印度與台灣仍有許多值得發展的潛力，特別是在經貿投資、移工等領域，至盼能與台灣更深化雙邊夥伴關係。

根據「印度斯坦時報」台灣時間27日報導也指出，印度與台灣希望最快在下月簽訂移工合作備忘錄。

對於新來源國為印度一事，陳明仁未正面證實，他僅表示，勞動部尊重外國駐華使節的說法，有關移工引進的相關細節，雙方目前仍有程序要走，依照慣例，程序走完才會正式對外確認。