中秋連假天氣一圖看懂 收假日迎首波東北季風「氣溫降6度」
周五迎中秋連假，北部、東半部賞月機率低至中等，中南部相對較高，中央氣象署以「雲中尋明月、北東雲量多」稱之。明天起，北部、東半部水氣稍增，周日收假日今年第一波東北季風報到，北東降溫5、6度，下周二則即回溫。
中央氣象署預報員曾昭誠指出，明天至周六，持續受東北風影響，水氣稍多，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭、恆春半島局部偶陣雨；花東地區零星雨；午後各地山區、中南部局部雷陣雨。
到了周日收假日，今年第一波東北季風增強，北部、東半部水氣偏多，東半部、桃園以北易有短暫陣雨；新竹以南多雲到晴、午後局部雷陣雨。
溫度方面，周日因東北季風報到，北部、東半部高溫從33至34度，降至31至32度；低溫則從26至27度，降至約25至26度，但下周二就會回溫。中南部不受東北季風影響，未來一周低溫約26度、高溫32至34度。
下周二，東北季風減弱，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨；其他地區午後有雨。
此外，台灣南海至菲律賓東方海面為大低壓帶，目前尚無熱帶系統發展跡象，預估10月上旬才可能有熱帶擾動生成，但發展動向等仍不明朗，尚持觀察。
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