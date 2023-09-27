桃機炫FOOD嘉年華熱鬧登場　加LINE好友拿餐飲抵用券

桃園國際機場為加速餐飲及免稅店營運復甦，將於明天（28日）起至10月10日推出「2023桃園機場 炫FOOD嘉年華」活動，提供等值超過300萬元的4萬份抵用券，旅客只要加入「桃園機場Taoyuan Airport」官方LINE好友，並在機場餐廳及伴手禮商店消費，餐飲滿300折50元、伴手禮滿888折100元，希望旅客都能輕鬆享受機場「食」力。

機場公司表示，新開幕的C3區候機室「街口食趣」，在國際旅遊零售產業權威Moodie Davitt Report舉辦的「2023機場餐飲論壇」中，擊敗全球機場奪下「最佳在地文化代表的機場餐飲(Airport Food & Beverage Offer Best Presenting Sense of Place)」獎項，可見豐富多元的台灣美食備受國際肯定。

桃園國際機場身為台灣門戶，致力於擔任台灣文化推展的櫥窗，積極打造不同的主題候機室、引進台灣特色飲食，例如世界咖啡冠軍「興波咖啡」、米其林指南必比登推薦的夜市小吃「小王煮瓜」及嘉義知名小吃「林聰明沙鍋魚頭」等，讓往來桃園機場的旅客們，透過美食留下對台灣豐富而深刻的回憶。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，桃機日前在「國際網站行李寄存與旅遊平台」（Radical Storage）評比中，拿下全球最好吃機場第3名，僅次於韓國仁川和美國亞特蘭大機場，機場公司正努力讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暫時關店業者恢復，目前比例已到達80%。