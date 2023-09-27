桃機炫FOOD嘉年華熱鬧登場 加LINE好友拿餐飲抵用券
桃園國際機場為加速餐飲及免稅店營運復甦，將於明天（28日）起至10月10日推出「2023桃園機場 炫FOOD嘉年華」活動，提供等值超過300萬元的4萬份抵用券，旅客只要加入「桃園機場Taoyuan Airport」官方LINE好友，並在機場餐廳及伴手禮商店消費，餐飲滿300折50元、伴手禮滿888折100元，希望旅客都能輕鬆享受機場「食」力。
機場公司表示，新開幕的C3區候機室「街口食趣」，在國際旅遊零售產業權威Moodie Davitt Report舉辦的「2023機場餐飲論壇」中，擊敗全球機場奪下「最佳在地文化代表的機場餐飲(Airport Food & Beverage Offer Best Presenting Sense of Place)」獎項，可見豐富多元的台灣美食備受國際肯定。
桃園國際機場身為台灣門戶，致力於擔任台灣文化推展的櫥窗，積極打造不同的主題候機室、引進台灣特色飲食，例如世界咖啡冠軍「興波咖啡」、米其林指南必比登推薦的夜市小吃「小王煮瓜」及嘉義知名小吃「林聰明沙鍋魚頭」等，讓往來桃園機場的旅客們，透過美食留下對台灣豐富而深刻的回憶。
桃園國際機場公司董事長楊偉甫表示，桃機日前在「國際網站行李寄存與旅遊平台」（Radical Storage）評比中，拿下全球最好吃機場第3名，僅次於韓國仁川和美國亞特蘭大機場，機場公司正努力讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暫時關店業者恢復，目前比例已到達80%。
楊偉甫表示，隨著疫後出國潮興起，2023年桃園機場客運量截至9月20日已超過2180萬人次，全年可望突破3000萬人次，桃機擁有樞紐的位置，轉機客的成長非常快速，未來發展無限。今年中秋節與雙十節期間，桃機疏運時間從9月28日至10月11日共計14天。總運量預估超過162萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次，未來的運量會越來越多，所以第三航廈的建設會早日完成，讓桃機發揮既有地理條件優勢，成為東南亞標竿國際機場。
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